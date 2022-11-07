В каких случаях казахстанцы смогут обращаться в Конституционный суд, рассказали в Минюсте

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Помимо граждан, правом обращения в Конституционный суд теперь обладают генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека.

Вице-министр юстиции Алма Муканова рассказала о принятых законах, разработанных министерством юстиции в целях реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", передаёт BaigeNews.kz.

Она отметила, что с 1 января следующего года начнёт свою деятельность Конституционный суд. Главным нововведением данной реформы является предоставление гражданам права прямого обращения в суд. Ранее такая возможность не предусматривалась.

"Конституционный cуд будет состоять из 11 судей, включая председателя Конституционного Суда и его заместителя. В состав Конституционного cуда может быть назначен гражданин Республики Казахстан не моложе сорока лет, имеющий высшее юридическое образование, высокую квалификацию в области права, безупречную репутацию и стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет. Полномочия судей длятся восемь лет. Одно и то же лицо не может быть назначаться на этот пост более одного раза", — рассказала вице-министр на брифинге в СЦК.

Обращение гражданина возможно, если:

- оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применён судом либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием гражданина, и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу;

- обращение подано в срок не позднее одного года после принятия вышеуказанного судебного акта.

Помимо граждан, правом обращения в Конституционный суд теперь обладают также генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека. Правовое положение и организация деятельности уполномоченного определяются конституционным законом. В данном ключе принятый Конституционный закон направлен на дальнейшее усиление правового статуса уполномоченного и закрепление гарантий независимости его деятельности.

"В целях отражения интересов избирателей как на национальном, так и на региональном уровнях приняты нормы, касающиеся совершенствования избирательной системы. Начиная с восьмого созыва, мажилис парламента будет работать по новой системе: часть депутатов по партийным спискам (69), часть будут избираться по одномандатным территориальным округам. В свою очередь, маслихаты регионов будут сформированы по принципу: 50 процентов по мажоритарной системе, 50 процентов по партийным спискам. Маслихаты районов — только по одномандатным округам", — отметила Муканова.

В случае ненадлежащего исполнения депутатами избранных по одномандатным территориальным округам предвыборных обещаний у избирателей появилась возможность отзыва мандата.

Вместе с тем приняты нормы по совершенствованию выборного процесса — это разрешение агитации в социальных сетях, перевод территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу, установление предельных размеров добровольных пожертвований в избирательные фонды. С учётом введения выборности сельских акимов с 1 января 2023 года в пилотном режиме вводится выборность акимов районов и городов областного значения.

"Для реализации нормы, касающейся снижения количественного порога для регистрации политических партий с 20 тысяч до пяти тысяч членов, требования о минимальной численности региональных представительств политических партий с 600 до 200 человек, требования по минимальной численности инициативной группы граждан для создания политической партии с одной тысячи до 700 человек. Также приняты нормы по увеличению срока проведения учредительного съезда по созданию политической партии с двух до трёх месяцев", — резюмировала она.

Спикер также выделила три блока принятых поправок, направленных на разрешение агитации в социальных сетях:

- закрепление прав кандидатов и политических партий на осуществление агитации в социальных сетях;

- распространение компетенции ЦИК по определению порядка ведения предвыборной агитации на социальные сети;

- распространение нормы, гарантирующей кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами не только в СМИ, но и в социальных сетях.