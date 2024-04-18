Сенат Казахстана ратифицировал соглашение с Турцией для упрощения грузоперевозок
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Депутаты сената ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов. Документ направлен на подпись главе государства, передает BaigeNews.
Представил документ депутат сената Алибек Наутиев. По его словам, соглашение направлено на упрощение международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта, а также развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Казахстаном и Турцией.
"Соглашением установлено, что операции грузовых перевозок зарегистрированными транспортными средствами, начинающиеся с пересечения государственной границы или от любых погрузочных пунктов, расположенных на территории государств сторон, и заканчивающиеся в пунктах выгрузки комбинированных перевозок, расположенных на территории государства другой стороны, должны осуществляться беспрерывно", - сказано в соглашении профильного комитета Сената.
В соответствии с соглашением при въезде или выезде с территории государства стороны транспортные средства, физические и юридические лица, выполняющие комбинированные перевозки грузов, а также перевозимые товары будут проходить контроль в соответствии с законодательством государства этой стороны в случае отсутствия существующего разрешения, транспортное средство не будет допускаться к осуществлению перевозки на территории государства стороны въезда.
Отмечается, что стороны будут предоставлять соответствующие соединения и транзитные услуги на железнодорожных линиях, связывающих государства сторон, в частности, для международных контейнерных блок-поездов и операций Ro-La(Ro-La перевозки – комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки автопоездов, автоприцепов, полуприцепов и съёмных автомобильных кузовов на специальных контрейлерных платформах – ред.).
"Соглашением регламентируется осуществление сторонами регулярных железнодорожно-паромных и Ro-Ro операций по Каспийскому морю для обеспечения гарантии перевозок грузов на международном железнодорожном пароме и Ro-Ro операций через порты. При этом, Ro-Ro перевозки – это вид перевозки морским транспортом для перевозки автомобилей, грузовиков, прицепов и грузов, которые закреплены на колёсной платформе. В целях регулирования всех вопросов в отношении выполнения соглашения будет создан cовместный комитет, состоящий из государственных должностных лиц cторон, а также представителей сектора комбинированных перевозок", - сказано в заключении профильного комитета Сената.
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