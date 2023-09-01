Село в Акмолинской области закрыли на карантин

Село Ушкарасу Акмолинской области закрыли на карантин из-за вспышки сибирской язвы, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Факт подтвердила пресс-служба Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Управление Ветеринарии Ветеринария Басқармасы (@aqmola_vet)

Напомним, информация о заражении в селе появилась 28 августа. жители Костанайской области активно пересылают друг другу информацию в WhatsApp о том, что в Карасуском районе разгорелась вспышка сибирской язвы. Позже выяснилось, что речь идет о селе в Акмолинской области, и там действительно зарегистрирована вспышка сибирской язвы.

Управление ветеринарии Акмолинской области ранее сообщало, что В инфекционное отделение Есильской районной больницы госпитализировано 12 человек. Также выявлено 22 контактных лиц, которые находятся под наблюдением медицинских работников Жаркаинской ЦРБ.

А в больнице сообщили, что двоих, без признаков заболевания, в том числе 16-летнего подростка, отпустили домой как контактных", – сообщил по телефону главный врач медицинского учреждения Мухтар Томтаев.

У всех десяти пациентов отмечались кожные проявления в виде язв на кистях рук и предплечьях. У четырёх человек была субфебрильная температура (37,5 и 37,7 градуса), у одного поднялась до 39 градусов.