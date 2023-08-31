Вспышка сибирской язвы в Акмолинской области: 12 человек госпитализированы

В селе Ушкарасу объявлен карантин

В управлении ветеринарии Акмолинской области сообщили о вспышке сибирской язвы на территории села Ушкарасу Жаркаинского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eldala.kz.

По данным ведомства, сообщение о подозрении на заболевание сибирской язвой у работников ТОО в Жаркаинском районе поступило от Департамента СЭС Акмолинской области 28 августа.

Со слов директора предприятия, в хозяйстве пало 32 головы КРС. Погибший скот был ликвидирован, мясо изъято.

"В инфекционное отделение Есильской районной больницы госпитализировано 12 человек. Также выявлено 22 контактных лиц, которые находятся под наблюдением медицинских работников Жаркаинской ЦРБ. По клиническим проявлением и лабораторным данным выставлен диагноз "сибирская язва". Пациенты принимают лечение, проводится дезинтоксикационная и антибактериальная терапия. Санитарной службой проводятся противоэпидемиологические мероприятия", - говорится в сообщении.

Во всех обследованных очагах проведена дезинфекция. На месте находится рабочая группа из числа работников СЭС, здравоохранения, территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и управления ветеринарии.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что жители Костанайской области активно пересылают друг другу информацию в WhatsApp о том, что в Карасуском районе разгорелась вспышка сибирской язвы. В пересылаемых сообщениях говорится, что в селе сначала заболел скот, а потом и люди, употребившие его мясо. В управления ветеринарии Костанайской области информацию не подтвердили, сказав, что речь идет о вспышке сибирской язвы в Акомлинской области.