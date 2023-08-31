Сибирская язва в Акмолинской области: врачи рассказали о состоянии заболевших

В Есильской районной больнице Акмолинской области рассказали о состоянии пациентов, поступивших в инфекционное отделение с подозрением на сибирскую язву. В стационаре остаются десять человек, состояние одного из них оценивается как тяжёлое, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

"29 августа в 4 часа утра к нам в инфекционное отделение поступили пациенты с клиническими симптомами сибирской язвы. Было 12 человек. Двоих, без признаков заболевания, в том числе 16-летнего подростка, отпустили домой как контактных", – сообщил по телефону главный врач медицинского учреждения Мухтар Томтаев.

У всех десяти пациентов отмечались кожные проявления в виде язв на кистях рук и предплечьях. У четырёх человек была субфебрильная температура (37,5 и 37,7 градуса), у одного поднялась до 39 градусов.

"При осмотре у большинства больных отмечались увеличение подмышечных лимфатических узлов на стороне поражения, отёчность и гиперемия вокруг язв. Они жаловались на озноб, головные боли, общую слабость и отсутствие аппетита", – отметил главврач.

Восемь человек из десяти – жители аула Ушкарасу Жаркаинского района, один – из села Дверучное Есильского и ещё один пациент – из города Есиль.

У девятерых опасный диагноз подтвердился лабораторно. У одного – анализ ПЦР отрицательный, но серологический – положительный. Исследования проводили в лаборатории особо опасных инфекций филиала Акмолинской области РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы".

"У девяти больных состояние средней степени тяжести, у одного – тяжёлое. У него отмечается сильная интоксикация, высокая температура, отёчность рук", – уточнил Томтаев.

Пациенты принимают лечение согласно клиническому протоколу, им проводится дезинтоксикационная и антибактериальная терапия. Это антибиотики цефолоспаринового ряда и фторхинолоны.

Врачи под председательством руководителя Управления здравоохранения Акмолинской области Нурлана Ахильбекова провели консилиум с участием внештатного инфекциониста. Районные медики получили рекомендации по дальнейшей тактике лечения пациентов.

Напомним, вспышка сибирской язвы зафиксирована в селе Ушкарасу Жаркаинского района. В одноимённом хозяйстве пало больше трёх десятков голов крупного рогатого скота. Большая часть заразившихся – работники данного товарищества и члены их семей.

Ответственные службы сообщают, что погибший скот уничтожили, а мясо изъяли, провели дезинфекцию в очагах. Полиция выставила посты об ограничении вывоза сельскохозяйственной продукции. На месте находится рабочая группа, в неё вошли медики, санитарные врачи, ветеринары.

На территории села Ушкарасу будет объявлен карантин. В населённом пункте насчитывается 78 домов.

"Мы проводим свои противоэпидемические мероприятия в полном объёме. Установлены 22 контактных лица, все они – жители села. Они находятся по домам, за ними установлено медицинское наблюдение с проведением двукратной термометрии. Всех их лабораторно обследовали, также, как и местную продукцию", – проинформировал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов.

Напомним, последний случай сибирской язвы в регионе был зафиксирован в прошлом году в Кокшетау (завозной). Ранее, в 2019-м – в Аршалынском районе было пять случаев заражения.