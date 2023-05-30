Сельчане вывалили мешки с мусором у акимата в Туркестанской области

Фото: otyrar.kz

Село Карабулак с населением больше 60 тысяч человек пять лет утопает в мусоре. Официально отходы вывозит подрядная компания, она же выставляет счета. Но, как говорят местные жители, бороться с горами ТБО им приходится самостоятельно. Терпение иссякло, и сельчане вывалили мусор у акимата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"Эта компания по вывозу мусора вообще не работает! Поэтому арендуем машину и сами вывозим мусор два раза в месяц", - рассказал местный житель.

По словам сельчан, коммунальщики если и проезжают по улицам, то не чаще одного раза в месяц. Остальное время люди самостоятельно вывозят мусор на своих машинах. Терпение, говорят люди, закончилось, когда в очередной раз пришли квитанции с повышенными тарифами.

"Раньше платили по 400 тенге. Потом подняли до 800 тенге. Но даже за такую цену они мусор не вывозят. Всё село в мусоре тонет. Что этой компании нужно ещё? Пусть убирают, или чиновники пусть другую ищут, которая будет работать. Летом воняет, появляются крысы, насекомые, начинаются укусы, болезни. Надоело!" - заявил житель села Карабулак Полатжан Хайдаров.

Местные жители уверяют, что не раз обращались к акиму села и подрядчику. Однако должных результатов за пять лет так и не заметили. Насытившись обещаниями чиновников и мусоровывозящей компании, сельчане решили вывалить пару мешков мусора возле акимата.

Представитель компании, отвечающей за уборку, пояснил, что все пять лет фирма работает в убыток. Мол, жители не платят за вывоз мусора. Однако точную сумму, которую задолжали компании, подрядчик раскрыть не смог.

"Мы работаем себе в убыток, население практически не платит за услугу. В целом у нас есть четыре машины: две ГАЗ-23 и два КамАЗа. Но так как у нас нет денег, мы не можем в полной мере выпустить транспорт на линию. Поэтому в селе работает только одна машина", - сказал представитель компании "Медина-Н" Агабек Жанбеков.

Местные власти заняли сторону предпринимателя. В районе решили утвердить новый тариф на уборку мусора. А у тех сельчан, кто не платит за вывоз отходов, долги собираются выбивать через суд.