Сельчан в Павлодарской области волнует влияние угольных месторождений на экологию

Фото: pavlodarnews.kz

Судьба озёр беспокоит жителей Баянаульского района. Они попросили отправить к ним эколога, который будет постоянно следить за ситуацией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Озабоченность природным наследием сельчане выразили на встрече акиму области. Сельчан волнует влияние угольных месторождений на экологию района. Местные жители указали на специфический запах в воздухе. Также сельчане считают, что может возникнуть угроза для озёр.



Для изучения ситуации в районе побывали экологи и депутаты, взяли на экспертизу пробы воды из трех озер, однако результаты исследований до жителей района не довели. Сельчане уверены, что району нужен собственный эколог.

Как пояснил глава региона, экологи предусмотрены на уровне областей, в районах их нет.

"Старейшины на встрече тоже поднимали эту тему. Этот вопрос не входит в компетенцию местных органов исполнительной власти. Я поговорю с министром экологии страны, внесем предложение", – отметил Абылкаир Скаков.

Глава региона также напомнил, что Президент РК поручил руководителям крупных энергетических предприятий рассмотреть вопрос срочного перехода к передовым технологиям производства.