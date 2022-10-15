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"Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях?
Каждый день, по данным ВОЗ, в мире заражаются венерическими заболеваниями более одного миллиона людей. Инфекции нередко бывают скрытыми, и люди даже не подозревают, что заболели.
В год случается более 370 миллионов фактов заражения сифилисом, хламидиозом, гонореей, трихомониазом. Более 500 миллионов человек заражены генитальным герпесом. А из-за рака шейки матки, который вызван заражением вирусом папилломы человека, каждый год умирает более 311 тысяч женщин.
Тем временем тема венерических заболеваний в Казахстане покрыта вуалью "уята" и стеснения. Пока мы боимся говорить об этом, из-за резистентности к антибиотиком эти инфекции продолжают распространяться ещё быстрее, приводя к бесплодию, онкологии и повышая риск заражения ВИЧ. Подробнее об этом в материале BaigeNews.kz.
Врачи всё чаще сейчас говорят о том, что когда в отношениях между мужчиной и женщиной наступает этап сексуальной близости, нужно удостовериться в том, что партнёр здоров. Именно так сделала астанчанка Мадина Темирхан — она попросила своего молодого человека показать ей справку, перед тем как вступить в более близкие отношения.
"Я очень бережно отношусь к своему здоровью и здоровью своего партнёра. Поэтому для меня важно, чтобы мы оба были уверены, что здоровы во всех планах. И если завтра человек выяснит, что у него какая-то инфекция, чтобы он не винил меня. Плюс есть такие инфекции, которые на первый взгляд не видны, и ты можешь не подозревать, что болеешь. Мой парень отреагировал адекватно. Мы с ним долго дружили до этого. Когда я у него попросила справку, он сначала подумал, что я шучу. Но когда я продиктовала адрес, где эта справка делается, как делается, он согласился и сделал это", — сказала девушка.
Однако часто реакция мужчин на подобную просьбу, по мнению девушки, бывает противоположной.
"Они очень негативно и настороженно относятся к тому, что у них спрашивают справку. Им кажется, что это признак недоверия и того, что они внушают впечатление, что чем-то болеют. Это бьёт по их самолюбию, и они в таком случае чаще всего разворачиваются и уходят. Адекватные парни, у которых с самооценкой всё хорошо и которые бережно относятся к своему здоровью, это понимают. Чем ещё справки эффективны — это барьер, который отсеивает лишних людей. Согласие сделать такую справку — демонстрация того, что ты серьёзно относишься к своему партнёру, что это не разовая акция, а реально вы друг с другом надолго. Не каждый готов ради девушки пойти с утра в лабораторию, стоять в очереди, им легче просто "сдать назад", — сказала Мадина Темирхан.
Если мужчина отказывается выполнить эту просьбу, то девушка советует задуматься, прежде чем вступать в близкие отношения с ним.
"Девушка должна понимать, что, к примеру, рак шейки матки очень распространён в Казахстане. Одна из его причин - вирус папилломы человека, который передаётся также половым путём. И есть инфекции, от которых ты не сможешь себя защитить даже с помощью презерватива. Многие не знают, что при оральных ласках передаются инфекции. Чтобы всё это перебдеть и в будущем не мучиться, не столкунться с осложнением беременности, девушка должна понять, что ей дороже - её здоровье или парень, который не хочет в эту ситуацию вникнуть", — сказала Мадина Темирхан.
Не бояться спрашивать такие справки у половых партнёров советует казахстанский психолог Ольга Мустафина. Она считает это проявлением экологичного отношения к себе.
"Человек должен понимать, что его здоровье - это очень важно. Чтобы потом не было переживаний о том, заболел или нет, какими лечиться средствами и т.д. Это правильное отношение к себе. И когда человек говорит об этом партнёру, что "я беспокоюсь и о тебе, и о себе", сразу появляется уважение друг к другу. "Ты уважаешь себя, а значит уважаешь меня," это хорошая закладка фундамента в наше будущее. Потому что когда человек всё-таки обозначает свои границы, это говорит о том, что и дальше будут складываться благоприятные отношения. Это уже тема границ, когда мы говорим про справки и контрацептивы, насколько человек готов подпустить другого человека, и уважает ли он себя или нет. Если человек халатно относится к себе, следует за какими-то эмоциями, бездумно вступает в эти отношения, то у него и в жизни будет всё так складываться. Тема границ очень важна. Будь это между половыми партнёрами, или просто в отношениях между друг другом в социуме", — сказала Ольга Мустафина.
При этом сейчас часто бывает так, что люди не хотят тратить время на это, бывают излишне доверчивыми.
"На этом доверии очень часто "попадаются". Поэтому лучше не забывать о себе. О том, как потом с этим жить. Нужно об этом почаще задумываться, особенно мужчинам, которые меняют партнёрш. И всё-таки ответственность за свою жизнь каждый берёт сам в свои руки. Поэтому если даже не хотят тратить время на подтверждение - болеет человек или нет, то хотя бы использовать средства защиты. Которые могут помочь и не стать причиной заражения", — добавила психолог.
"В обществе живёт стереотип о венерических заболеваниях"
Заболевания, передающиеся половым путём, могут привести к бесплодию, как женскому, так и мужскому.
"Основное последствие заболеваний, передающихся половым путём - это бесплодие. Если инфекции не лечатся вовремя правильно, то приводят к бесплодию и у мужчин, и у женщин. Оно, к сожалению, сейчас очень сильно развито. Раньше превалировало женское. А сейчас вырос процент мужского бесплодия. Одна из причин - это как раз-таки половые инфекции", — говорит врач руководитель центра онкогинекологии КазНИИ онкологии и радиологии Ерлан Кукубасов.
Осложняет положение дел - антибиотикорезистентность. К примеру, спутав сифилис с простудой, человек, не обращаясь к врачам, самостоятельно принимает антибиотики.
"Сейчас как раз эта инфекция получила устойчивость. Возможно такое, что у человека даже может нет клиники и признаков заболевания. Даже он не знает, что заболел сифилисом, а лечится от простуды. Назначил себе антибиотики пропил, проколол. Перевёл острую фазу в хроническую, устранил клинические проявления сифилиса, но является носителем. К тому же лечить в дальнейшем хроническую форму намного сложнрее. В целом из-за бесконтрольного приёма антибиотиков развивается резистентность у этих инфекций", — бьёт тревогу врач.
Обнаружив у себя симптомы "ниже пояса" люди стесняются идти к врачам, потому что в обществе живёт стереотип о том, что венерические болезни могут подхватить только те, кто ведёт беспорядочную половую жизнь. Но это не так.
"Может, девушка впервые начала отношения с парнем, а он её заразил, и ей стыдно куда-то обращаться. Сейчас люди, которые заболели, боятся, стесняются идти к дерматовенерологу. У нас, к сожалению, стало мало таких врачей, венерологов, которые бы занимались этой проблемой. Это я сужу по Алматы. Думаю, такая же ситуация и по всему Казахстану. Специалистов очень мало", — говорит Ерлан Кукубасов.
Он призывает молодых людей не стесняться этой темы.
"Я за то, чтобы парень с девушкой в начале отношений предоставляли друг другу справки. Это должен быть открытый разговор, не нужно не стесняться этой темы. И если возникла проблема, лчуше обратиться к врачам, а не к знакомым или интернету. Потому что там не раскрываются медицинские нюансы", — отметил врач.
Как сказать о болезни партнёру?
"Действительно, это тема излишне таубирована. И многие подростки, да и взрослые не осведомлены о том, как можно это пережить, как с этим справиться, чтобы вовремя отреагировать, не усугублять, не нагнетать обстановку, и разобраться с тем, что делать поэтапно. Как, допустим, сказать об этом партнёру или как объявить об этом в семье. Это, действительно, очень интимного характера тема, но она имеет место быть. Почему она табуирована? Это всё перешло, конечно, ещё из прошлого. Современный мир потихоньку заходит в наше общество, и люди уже на многие темы могут говорить, поддерживать друг друга. Но ещё не во всех семьях готовы это сделать", — говорит Ольга Мустафина.
Когда человек узнаёт о болезни, уровень тревожности и страха, по словам психолога, возрастает в разы. Но нужно успокоиться, найти врача, и если есть возможность, найти поддержку среди близких людей. Тогда пережить происходящее будет намного легче.
"Ни в коем случае не нужно винить себя или партнёра. Если это не постоянный партнёр, найти предыдущего, поставить его в известность и уточнить, было ли подобное у него", — советует психолог.
Если в этот момент есть постоянный половой партнёр, то ему нужно сообщить об этом. Психолог советует подготовить его к разговору.
"Можно начать разговор с вопроса о том, как человек относится к подобным ситуациям. Услышать обратную связь от него, а потом уже начать разговаривать об этом. Нужно быть готовым к тому, что произойдёт разрыв отношений. Такое часто бывает. Но это не конец. Если близкие, услышав о диагнозе, не готовы делиться поддержкой - это их выбор. Он у каждого свой. Нужно достойно прожить этот период. И помнить о том, что выход всегда есть. И всегда в вашем окружении найдётся человек, который может вас поддержать", — уверена Ольга Мустафина.
Половое воспитание нужно прививать с третьего класса
Опять мы приходим к тому, что подросткам обязательно нужно прививать половое воспитание. Ольга Мустафина считает важным, чтобы родители не боялись говорить об этом с подростками. Чтобы они давали понять своему ребёнку, что примут его и поймут в нужный момент.
"Но не всегда так происходит. Хотелось бы, конечно, чтобы больше в семьях узнавали о психологии, о том, как поддержать ребёнка. Есть же и другие темы, на которые дети и взрослые боятся говорить. Есть страх, неуверенность, тревога, отчаяние, и оно звучит очень жёстко. И они верят, что если сейчас пойдут об этом говорить (о болезни. - Авт.), то сломается их жизнь. Но это всё опять же подача со стороны родителей, социума, друзей. Если есть в семье понимающие люди, то эту ситуацию пережить гораздо проще. Поэтому тут посыл к родителям, чтобы больше говорили с детьми своими на любые темы. Аккуратно, но при этом, чтобы не боялись. Очень часто получается так, что приходят клиенты и боятся заговорить с ребёнком о половом созревании, как преежить это состояние, что использовать, как предотвратить ситуации неприятные, как избежать их. Очень много семей, где родители об этом не говорят, потому что стесняются, боятся, не знают, как сказать об этом", — говорит Ольга Мустафина.
Половое воспитание в школах, по её мнению, нужно начинать уже со второго-третьего класса.
"Сейчас такой период, когда у деток лет с восьми уже начинается переходный возраст, у девочек месячные начинаются чуть раньше, чем прежде. Девять лет — это уже идёт активная фаза. С этого возраста спокойно уже можно давать информацию. Но это должно быть правильно. Не так, что один раз пришёл об этом поговорил и всё. Начиная с начальных классов отдельньно для мальчиков, отдельно для девочек сначала объяснить анатомию, потому что не все родители дают эту информацию в семьях. Дальше уже объяснять, что происходит при созревании у мальчиков, у девочек. Каждый год необходимо какое-то количество уроков, чтобы доносить эту информацию детям постепенно и правильно. По возрасту что-то можно давать, а что-то нет. Очень важно, кто это будет транслировать. Потому что есть частные организации, которые берут на себя эту ответственность, но информация подаётся не с педагогической стороны. Желательно, чтобы об этом говорил с подростками человек с педагогическим или психологическим образованием", — добавила Ольга Мустафина.
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