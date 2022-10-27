"Сделать так, чтобы казахский язык звучал во всем мире". Актёр дубляжа аниме о своей работе

Фото: instagram.com/@queeggio

Культура аниме развивается в Казахстане с момента независимости. Именно тогда казахстанцы познакомились с культовыми произведениями Хаяо Миядзаки и другими классическими картинами, а с появлением и распространением интернета фанбаза любителей японской анимации росла если не по часам, то по дням точно.

Изначально в Казахстане распространилась озвучка аниме на русском и, в чуть меньшей степени, на английском языке. Но были также попытки адаптировать сериалы на казахский язык. Правда, в основном любительские, непрофессиональные. Одним из первых, кто начал не просто переводить аниме, но и активно продвигать казахскую версию японской анимации, стал 20-летний Диас Балаби.

Подробнее о казахстанской адаптации аниме и аниме-культуре в целом — в материале BaigeNews.kz.

Диас родом из Кызылорды. Интересоваться аниме начал с 16 лет. Первым просмотренным сериалом, как и для многих других казахстанцев, стал "Наруто". Озвучкой парень заинтересовался во время карантина, талант раскрылся, когда он начал пародировать голоса других актёров дубляжа. Сейчас Диас учится в Астане, в Казахском национальном университете искусств, по специальности "звукорежиссура кино и ТВ".

"Аниме на казахский язык начал переводить сначала сам, затем собрал команду. Начинали с русского языка, а сейчас переводим и с английского, планируем дублировать уже с оригинала. В нашей команде 20 человек, но не все занимаются озвучкой. Есть вокалисты, монтажёры, звукорежиссёры, дабберы. Сейчас мы делаем дубляж аниме сериала "Клинок, рассекающий демонов" — именно дубляж, без оригинальных голосов на фоне. После того как завершим дубляж "Клинка", мы хотим переходить уже на официальную озвучку, выйти на переговоры с Японией и тем самым переводить аниме на казахский на официальном уровне", — рассказал Диас.

Над проектом "Истребитель демонов: поезд "бесконечный" казахстанская команда актёров озвучки работала полгода. Это был их первый проект и никакой финансовой поддержки у ребят не было. Само аниме в мировом топе с 2019 года, это любимая картина Диаса.

"Работать над проектом? Нет. Мы не работали. Мы наслаждались проектом. Наша команда окрепла за эти месяцы "наслаждения", — заявил он.

По его словам, аниме в Казахстане довольно популярный жанр, но в основном у русскоговорящей аудитории. Но перед командой Диаса стоит задача, чтобы и казахоговорящие фанаты аниме могли ознакомиться с произведениями на своём родном языке. Диас считает, что поможет развить культуру языка и даже популяризирует его через аниме. В будущем команда будет озвучивать фильмы и, возможно, даже видеоигры.

"Да, довольно много людей откликнулось на это аниме в нашей озвучке, некоторые писали, что даже плакали. В плане востребованности этого жанра я скажу так: востребованной такую озвучку делаем мы сами. Если мы будем работать над собой и своим проектом, то эта озвучка станет самой любимой не только в Казахстане, но во всем мире. Сейчас, допустим, людям нравится, как озвучили персонажа Аказу из аниме Kimetsu no Yaiba — об этой озвучке говорит весь мир. Почему бы и нам не сделать так, чтобы казахский язык звучал во всем мире?" — предлагает Диас.

Помимо озвучки аниме, Диас также ведёт собственный TikTok-аккаунт, где публикует видео с процессом озвучки, пранки на казахском языке в чат-рулетках, а также реакции людей на казахоязычную озвучку. Сейчас у него уже свыше миллиона подписчиков, а также более 35 миллионов лайков.

"Я экспериментировал с контентом, делал всё, чтобы ролики залетали, а те, которые не залетали, переделывал и заново выкладывал — в результате в моём аккаунте сейчас три вида контента. Секрет успеха в простоте: людям нравится смотреть и воспринимать простую информацию, чем проще себя ведёшь, тем проще набирать просмотры в TikTok", — считает он.

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Актёр озвучки отметил, что гик-культура в Казахстане в последние годы стала заметно расширяться и пополняться новыми людьми. По его словам, сама казахская молодёжь начала активно развиваться в этом направлении. Даже к косплеям стали готовиться более основательно и старательно, многие элементы костюмов создаются вручную.



На вопрос о цензуре западных и японских произведений, а также о запрете некоторых мультфильмов в казахстанском прокате, например, "Базз Лайтер", Диас ответил так:

"Аниме подразделяется на несколько жанров, и есть такие жанры, над которыми мы не будем работать. На счёт "Базза Лайтера": лично я поддерживаю позицию деятелей казахстанского исусства. Аниме это не должно касаться, ибо аниме в любом случае будет выходить на пиратских сайтах и бороться с этим нет смысла"

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Нашим читателям, которые хотят приобщиться к аниме, Диас посоветовал посмотреть три тайтла: "Наруто", "Клинок рассекающий демонов" и "Блич". Он отметил, что эти произведения имеют глубокий смысл, учат морали и дисциплине, а также приучают работать над собой. Без этого, считает парень, не достичь цели.