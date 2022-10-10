Праздник для всех гиков. Косплей-фестиваль прошёл в Астане

Фото: Photographer Anton Kondratev

В Астане прошёл фестиваль аниме и гик-культуры Geek Con 2022. Любители переодеваться в любимых героев и простые поклонники популярного направления со всего Казахстана собрались в столице, чтобы пообщаться, примерить на себя образы любимых персонажей, а также посмотреть на то, что приготовили другие. Корреспондент BaigeNews.kz посетил фестиваль и рассказывает, как это было.

Помимо выступления косплееров, организаторы подготовили столы с настольными играми, конкурсы, а также целый ряд магазинчиков с всевозможной атрибутикой из аниме, видеоигр и фильмов.

Инструкторы из клуба исторической реконструкции Temir Tumen проводили для всех желающих настоящие турнирные бои и дуэли. В концертном зале тем временем шла шоу-программа, встреча с актёрами озвучки популярных аниме и фильмов. Там же проводили конкурс косплея — любительского и профессионального.

Диас озвучивает аниме на казахском языке. Его команда работала над популярным сериалом “Клинок, рассекающий демонов” и на этом не собирается останавливаться.

“Сейчас мы собираемся развивать именно казахскую озвучку, потому что наш нынешний дубляж очень не развит, и мы хотим его популяризовать. Мероприятие очень крутое, на сцене пока скучно, но думаю, что сейчас толпа развеселится”, — поделился он.

Даниил Гаврилов специально приехал в Астану из Степногорска, чтобы поучаствовать в фестивале.

“На самом деле это мой первый полноценный косплей. До этого никогда этим не занимался. На фестиваль пришёл в образе Гарри Дюбуа из игры Disco Elysium. Я выбрал этот образ, потому что считают эту игру недооценённой. А настолько глубокую историю нужно продвигать в массы. Именно поэтому я тут и шатаюсь в его образе и пугаю народ, разговариваю с галстуком. Весь наряд полностью сделала моя мама. Всё, что вы на мне видите, сделала она”, — рассказал Даниил.

Косплеер Киячан переехала в столицу из Алматы два года назад. По её словам, в Астане такие мероприятие проходят реже, чем в её родном городе и она скучала по этой атмосфере. На фестиваль она пришла в костюме персонажа Синий Алмаз из мультфильма "Вселенная Стивена".

“Этот костюм я изготовила сама, ещё в седьмом классе. Он до сих пор мне как раз. Вообще, я делала для этого фестиваля другой костюм, но взбесилась и решила взять этот. Делать подобные наряды очень сложно, особенно те, где нужно учитывать очень много деталей”, — поделилась она.

Такой же фестиваль Алматы ждёт 23 октября. Там же пройдут ещё несколько ивентов, но уже в конце ноября.

Фото Антона Кондратева