Сделал из неё шпионку: брат Нукеновой прокомментировал переписку Бишимбаева с домработницей

На разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой обнародовали переписку Куандыка Бишимбаева с домработницей Женискуль. В кулуарах суда брат Нукеновой Айтбек Амангельды выразил возмущение после просмотра сообщений, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Айтбек Амангельды считает, что Бишимбаев манипулировал Женискуль для того, чтобы быть в курсе действий своей супруги.

"Меня возмутила переписка с Женискуль. Женискуль сама по себе доверчивый, хороший, добрый человек. Возмутило то, как подсудимый ею манипулировал, выдавая это за свою заботу. Через Женискуль выяснял, где, с кем Салтанат, дома, не дома, что у неё происходит, что она делает. Использовал доброту Женискуль в своих целях, практически из неё чуть ли не шпионку сделал. Даже отправлял её к Салтанат домой тогда, когда Салта полностью перерезала все контакты", - сказал Айтбек Амангельды.

По словам брата Нукеновой, Женискуль, сама того не подозревая, помешала Салтанат разорвать отношения с мужем.

"15-16 октября она была с нами. Для меня 15 октября была последняя дата, когда я её видел. 15-16 октября он отправлял Женискуль домой, чтобы та пришла, поговорила с Салтой. Женискуль приехала, зная пароль от квартиры, зашла домой, увидела, что все вещи дома, соответственно, всю эту информацию ему рассказала. Я поражён. Эта доброта и наивность Женискуль её в этом вопросе подвела. Потому что по сути дела Салтанат человека старательно удалила, переехала в другую квартиру, заблокировала, и когда уже полностью отрезала, дала ему всю информацию", - сказал Амангельды.

Ранее в суде была осмотрена WhatsApp-переписка Куандыка Бишимбаева с домработницей Салтанат Нукеновой - Женискуль.