Бишимбаев просил домработницу следить за своей супругой во время их расставаний

В Астане проходит очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении Куандыка Бишимбаева. Во время осмотра сотового телефона подсудимого его адвокаты настояли на осмотре WhatsApp-переписки с домработницей Салтанат Нукеновой - Женискуль.

18 апреля 2023 года Женискуль пишет Бишимбаеву. Она просит разрешения приехать за вещами Нукеновой. Однако экс-министр не разрешает и просит её не вмешиваться.

Следующая переписка 23 апреля 2023 года. Здесь они договариваются насчёт уборки в квартире Бишимбаева.

5 октября Женискуль отправляет экс-министру адрес съёмной квартиры Нукеновой и код от квартиры. Затем Бишимбаев спрашивает: "До сих пор пьяная?".

Женискуль отвечает: "Я не знаю. Она лежала, разговаривала. Вроде бы немного выпившая. Но не сильно пьяная. Кое-как добилась от неё ответа. Всё время спрашивала у неё, дать ли ваш номер. Она хотела спать. Кажется, голодная. Я собрала все бутылки и сложила в мусорный пакет".

7 октября Бишимбаев спрашивает у домработницы, ходила ли она к Салтанат, как у неё дела. Женискуль отвечает, что ещё не ходила, её не приглашали. Тогда Бишимбаев просит её сходить, приготовить Салтанат еду. Вечером Женискуль идёт на съёмную квартиру, где остановилась Салтанат, покупает ей постельное белье, полотенце, коврик в ванную, тапочки и продукты. За всё оплачивает Куандык Бишимбаев.

16 октября Бишимбаев отправляет домработнице аудиосообщение, в котором спрашивает, виделась ли она с Салтанат и говорит, что не может с ней связаться.

Женискуль рассказывает экс-министру, что ходила к Салтанат в пятницу. Нукенова в тот день была дома. По её словам, Салтанат целый день не кушала, переживала. Позже домработница докладывает Бишимбаеву, что ей позвонила Салтанат и просила убраться в его квартире. Якобы для того, чтобы, когда Бишимбаев прилетит с поездки, дома было чисто.

На следующий день, когда Салтанат не написала домработнице по поводу уборки в квартире супруга, Бишимбаев просит Женискуль самой ей написать.

"По-моему, она опять запила. Сама позвони ей и спроси, идти мне в ту квартиру или нет", - отправил сообщение Бишимбаев.

Женискуль на это отвечает, что Салтанат вообще не пила и дома у неё не было ни одной бутылки.

Бишимбаев также просит Женискуль попросить Салтанат разблокировать его номер. Однако Нукенова не принимала звонков домработницы.

Затем Бишимбаев просит Женискуль съездить к своей супруге и передать ей трубку.

"Я сейчас вам скину 10 тысяч. Ты езжай к ней на такси. Как будешь у неё, передай ей трубку. Дай мне с ней поговорить", - говорит Бишимбаев в аудиосообщении.

Затем Бишимбаев спрашивает, добралась ли домработница до его супруги, что там у них происходит.

"Проявите терпение. Я же по вашей просьбе приехала сюда. Салтанат никуда не уезжала. Такое ощущение, что куда-то вышла. Наоборот, она привезла с Павлодара свои вещи. Может быть, она на 2-3 дня куда-то уехала. Её все вещи на месте", - пишет Женискуль.

После просмотра данной переписки адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова спросила у подсудимого, зачем он просил домработницу следить за женой.

"Это вообще не моя домработница. Это её. Она с ней уже лет пять, наверное, работала. Я познакомился-то с ней, когда Салтанат пригласила её домой. Я в своих показаниях говорил, что мы расстались с 28 сентября до 17 октября. В тот период Салтанат очень много пила. Я просил Женискуль пойти, сварить кушать, убраться, посмотреть, пьяна она или не пьяна. В переписке от 5 и 7 октября это видно. Даже расставшись, я прошу её купить какие-то домашние принадлежности для Салтанат. Я пытался через Женискуль заботится о ней, как-то опекать её, чтобы ничего плохого не случилось", - объяснил Бишимбаев.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).