Сборная Казахстана поборется за "золото" Кубка мира по пулевой стрельбе

В Баку стартовал этап Кубка мира по пулевой стрельбе. В первый день соревнований казахстанцы пробились в финал, передаёт BaigeNews.kz.

"В квалификации в стрельбе из пистолета на 10 метров в смешанных соревнованиях команда Казахстан-2 пробилась в финал. Пара Эльдар Иманкулов/Валерия Попелова, набрав 578 очков, стала второй. Завтра они сразятся с турецким дуэтом Симал Йылмаз/Исмаил Келес", - сообщили в Минтуризма и спорта РК.

В этом же состязании команда Казахстан-1 (Валерий Рахимжан/Ирина Юнусметова), заняв 6-е место, не сумела пройти дальше. Наши соотечественники набрали такое же количество баллов, как коллективы Китай-2 и Украина-1 (577), но уступили по дополнительным показателям.

Для пулевиков (винтовка и пистолет) данный турнир является рейтинговым.

В Баку честь страны защищает 21 спортсмен из РК. Всего здесь выступают 699 стрелков из 84 стран.