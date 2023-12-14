Сборная Казахстана одержала четвёртую победу на молодёжном чемпионате мира по хоккею
Сегодня, 19:59
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Сегодня, 19:59Сегодня, 19:59
173Фото: icehockey.kz
В четвёртом матче молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана встретилась с командой из Японии и сумела вырвать победу в игре, передаёт BaigeNews.kz.
Первыми на седьмой минуте матча счёт открыли соперники. Сравнять очки на табло удалось лишь под конец первого периода, отличился Егор Смольянинов.
Во втором периоде Кирилл Ляпунов вывел нашу команду вперёд.
В третьем игровом отрезке точку поставил Руслан Оспанов.
Итог - 3:1.
Завершающий матч на турнире сборная Казахстана проведёт 16 декабря против команды Австрии.
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