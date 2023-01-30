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  • Сбежавшего от патронатных родителей ребёнка нашла в степи СКО служебная собака
ktk.kz Сегодня, 22:53
71
Сегодня, 22:53
71
Фото: ktk.kz

Сбежавшего от патронатных родителей ребёнка нашла в степи СКО служебная собака

В Северном Казахстане сумели разыскать 10-летнего мальчика в заснеженной степи. Двое суток поисковики и односельчане прочёсывали окрестности. А помог обнаружить ребёнка служебный пес Цефей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Инцидент произошёл в Уалихановском районе. Школьника искали сразу 200 поисковиков - пешком, на машинах и лошадях. Ситуацию усложняли мороз и обжигающий ветер.

На вторые сутки мальчика нашла служебная собака.

Выяснилось, что школьник жил в патронатной семье и ушёл из дома из-за конфликта с приёмным отцом. С мужчиной уже расторгли договор патроната и завели дело.

Мальчик оказался очень самостоятельным и находчивым. От мороза и степных хищников он укрылся в пустующем доме.

"Зашёл туда и почувствовал запах гари, жжёной бумаги. Мне дало уверенность, что ребёнок может находиться здесь. После чего я прошел дальше и увидел чайник, который был тёплый. Я обрадовался и начал искать. Когда я увидел ребёнка, он был очень напуган, и я его начал успокаивать. Дома было холодно. По его объяснению, он жёг бумагу по чуть-чуть и грелся", - сообщил инспектор-кинолог Нурлан Жауар.

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#происшествия #СКО #ребенок
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:53
71
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