Сбежавшего от патронатных родителей ребёнка нашла в степи СКО служебная собака

Фото: ktk.kz

В Северном Казахстане сумели разыскать 10-летнего мальчика в заснеженной степи. Двое суток поисковики и односельчане прочёсывали окрестности. А помог обнаружить ребёнка служебный пес Цефей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Инцидент произошёл в Уалихановском районе. Школьника искали сразу 200 поисковиков - пешком, на машинах и лошадях. Ситуацию усложняли мороз и обжигающий ветер.

На вторые сутки мальчика нашла служебная собака.

Выяснилось, что школьник жил в патронатной семье и ушёл из дома из-за конфликта с приёмным отцом. С мужчиной уже расторгли договор патроната и завели дело.

Мальчик оказался очень самостоятельным и находчивым. От мороза и степных хищников он укрылся в пустующем доме.