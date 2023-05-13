Кто сразится за золото ЧМ-23 по боксу в Ташкенте

Фото: atherineasquithgallery.com

В финал Чемпионата мира по боксу в Узбекистане вышли пятеро казахстанцев: Санжар Ташкенбай (48 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Казахстан — единственный, кто прошел полуфинал без потерь. Две потери понес Узбекистан, по четыре - Куба и Россия, одну потерю понесла Франция.

КОЛИЧЕСТВО ФИНАЛИСТОВ ПО СТРАНАМ:

7️ — Узбекистан

5 — Казахстан

4 — Куба

2 — Россия, Франция

1 — Грузия, Монголия, Бразилия, Китай, Азербайджан, Италия

ВСЕ ФИНАЛЫ:

48 кг:

Санжар Ташкенбай (Казахстан) — Сахил Алахвердови (Грузия)

Алехандро Кларо (Куба)

Эдмонд Худоян (Россия)

51 кг:

Белал Беннама (Франция) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

Мартин Молина (Испания)

Дипак Кумар (Индия)

54 кг:

Махмуд Сабырхан (Казахстан) — Ойбек Джураев (Узбекистан)

Йосвани Вейтия (Куба)

Дмитрий Двали (Россия)

57 кг:

Сайдель Хорта (Куба) - Абдумалик Халоков (Узбекистан)

Мухаммад Хассамудин (Индия)

Мунарбек Сейтбек (Кыргызстан)

60 кг:

Эрисланди Альварес (Куба) - Софьян Умия (Франция)

Мухаммед Абу Джадже (Иордания)

Всеволодов Шумков (Россия)

63,5 кг:

Руслан Абдуллаев (Узбекистан) - Баатарсухийн Чинзориг (Монголия)

Баходур Усмонов (Таджикистан)

Ованес Бачков (Армения)

67 кг:

Дулат Бекбауов (Казахстан) - Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)

Лаша Гурули (Грузия)

Баттомориин Мишиилт (Монголия)

71 кг:

Асланбек Шымбергенов (Казахстан) - Саиджамшид Джафаров (Узбекистан)

Нишант Дев (Индия)

Вандерсон де Оливейра (Бразилия)

75 кг:

Вандерлей Перейра (Бразилия) - Йонлис Эрнандес (Куба)

Морено Фендеро (Франция)

Алохон Абдуллаев (Узбекистан)

80 кг:

Нурбек Оралбай (Казахстан) - Токтарбек Танаткан (Китай)

Имам Хатаев (Россия)

Газимагомед Джалидов (Испания)

86 кг:

Лорен Альфонсо (Азербайджан) - Шарапутдин Атаев (Россия)

Роджелио Ромеро (Мексика)

Георгий Кушиташвили (Грузия)

92 кг:

Муслим Гаджимагомедов (Россия) - Азиз Аббес Мухийдин (Италия)

Нарек Манасян (Армения)

Лазизбек Мулоджонов (Узбекистан)

92 кг:

Фернандо Арзола (Куба) - Баходир Джалолов (Узбекистан)

Аюб Гадфа (Испания)

Магомед Абдуллаев (Азербайджан)

Напомним, финалы пройдут 13 и 14 мая. В первый день выступят Ташкенбай и Бекбауов, а во второй — Махмуд, Шымбергенов и Оралбай. Начало сессий — в 18:00.

Интересно, что в финал пробились два этнических казаха из других стран: призер молодежного чемпионата Казахстана-2019 Руслан Абдуллаев (Узбекистан) и Токтарбек Танаткан (Китай), который будет соперником Оралбая.