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atherineasquithgallery.com Сегодня, 10:58
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Сегодня, 10:58
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Фото: atherineasquithgallery.com

Кто сразится за золото ЧМ-23 по боксу в Ташкенте

В финал Чемпионата мира по боксу в Узбекистане вышли пятеро казахстанцев: Санжар Ташкенбай (48 кг),  Дулат Бекбауов (67 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Казахстан — единственный, кто прошел полуфинал без потерь. Две потери понес Узбекистан, по четыре - Куба и Россия, одну потерю понесла Франция. 

КОЛИЧЕСТВО ФИНАЛИСТОВ ПО СТРАНАМ: 

7️ —  Узбекистан 
5 — Казахстан 
4 — Куба 
2 — Россия, Франция
1 — Грузия, Монголия, Бразилия, Китай, Азербайджан, Италия 

ВСЕ ФИНАЛЫ:

48 кг: 
Санжар Ташкенбай (Казахстан) — Сахил Алахвердови (Грузия) 
Алехандро Кларо (Куба)
Эдмонд Худоян (Россия) 

51 кг: 
Белал Беннама (Франция) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан) 
Мартин Молина (Испания)
Дипак Кумар (Индия) 

54 кг: 
Махмуд Сабырхан (Казахстан) — Ойбек Джураев (Узбекистан) 
Йосвани Вейтия (Куба)
Дмитрий Двали (Россия)

57 кг: 
Сайдель Хорта (Куба) - Абдумалик Халоков (Узбекистан)
Мухаммад Хассамудин (Индия)
Мунарбек Сейтбек (Кыргызстан) 

60 кг:
Эрисланди Альварес (Куба) -  Софьян Умия (Франция)  
Мухаммед Абу Джадже (Иордания) 
Всеволодов Шумков (Россия) 

63,5 кг: 
Руслан Абдуллаев (Узбекистан) - Баатарсухийн Чинзориг (Монголия) 
Баходур Усмонов (Таджикистан) 
Ованес Бачков (Армения) 

67 кг:
Дулат Бекбауов (Казахстан) - Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан) 
Лаша Гурули (Грузия) 
Баттомориин Мишиилт (Монголия) 

71 кг: 
Асланбек Шымбергенов (Казахстан) - Саиджамшид Джафаров (Узбекистан) 
Нишант Дев (Индия) 
Вандерсон де Оливейра (Бразилия) 

75 кг: 
Вандерлей Перейра (Бразилия) - Йонлис Эрнандес (Куба) 
Морено Фендеро (Франция)
Алохон Абдуллаев (Узбекистан) 

80 кг:
Нурбек Оралбай (Казахстан) - Токтарбек Танаткан (Китай) 
Имам Хатаев (Россия) 
Газимагомед Джалидов (Испания) 

86 кг: 
Лорен Альфонсо (Азербайджан) - Шарапутдин Атаев (Россия)
Роджелио Ромеро (Мексика)  
Георгий Кушиташвили (Грузия)

92 кг: 
Муслим Гаджимагомедов (Россия) - Азиз Аббес Мухийдин (Италия) 
Нарек Манасян (Армения)  
Лазизбек Мулоджонов (Узбекистан)

92 кг:
Фернандо Арзола (Куба) - Баходир Джалолов (Узбекистан)
Аюб Гадфа (Испания)
Магомед Абдуллаев (Азербайджан) 

Напомним, финалы пройдут 13 и 14 мая. В первый день выступят Ташкенбай и Бекбауов, а во второй — Махмуд, Шымбергенов и Оралбай. Начало сессий — в 18:00. 

Интересно, что в финал пробились два этнических казаха из других стран: призер молодежного чемпионата Казахстана-2019 Руслан Абдуллаев (Узбекистан) и Токтарбек Танаткан (Китай), который будет соперником Оралбая. 

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Сегодня, 10:58
395
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