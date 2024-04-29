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Санврачи призвали жителей Кульсары не проводить дезинфекцию домов самостоятельно

Сегодня, 15:57
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57
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Фото: МЧС РК

Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области обратились к жителям Кульсары и призвали их не заселяться в непросушенные дома, передаёт BaigeNews.kz.

"В Кульсары ведутся дезинфекционные работы в зоне паводков. В этой связи призываем жителей не проводить уборку дома самостоятельно и не заселяться в дома без дезинфекции. Дело в том, что подтопленная территория может стать источником распространения различных инфекций, и существует риск заражения инфекционными заболеваниями. Поэтому для очистки и осушки жилья необходимо обратиться к специалистам", - сообщила руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Сабыркызы.

В оперативном штабе сообщили о том, что в Жылыойе около 12 тысяч человек вернулись в свои дома. 

"Сейчас большая часть кульсаринцев вернулась. Среди них есть те, чьи дома не затопило, но которые покинули город во время эвакуации. Таким образом, порядка 12 тысяч человек вернулись в свои дома. Другие разместились в домах родственников. Наряду с этим, некоторые жители находятся в эвакопунктах, снимают квартиры", - рассказал аким Жылыойского района Жумабек Каражанов.

По последним данным, в эвакуационных пунктах в Мангистауской области проживают 1 800 человек. В вахтовом поселке Тенгиз находятся порядка 600 жылыойцев. В эвакопунктах Кульсары размещены 170 человек.     

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