Самые популярные среди туристов курорты Казахстана, назвали в Минкульте

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В 2022 году число туристов, отдохнувших в отечественных курортных зонах, увеличилось на 30% в сравнении с 2021 годом, передаёт BaigeNews.kz.

Благодаря этому гостиницы при курортах Казахстана заработали более 102 миллиарда тенге. Объем оказанных услуг в сравнении с 2021 годом вырос почти вдвое.

Также увеличилось число койко-мест в курортных зонах: со 102 тысяч до 106 тысяч единиц.

При этом, в сравнении с допандемийным уровнем число туристов в курортных зонах Казахстана выросло втрое, а объем оказанных услуг — в шесть раз. Чаще всего путешественники останавливаются в Алматинском горном кластере, Боровом, Мангистауской курортной зоне и на побережьях озера Алаколь.