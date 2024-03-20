Самые именитые в СНГ детские коллективы пригласили в Костанай

В рамках празднования Наурыза в Костанае прошёл международный фестиваль хореографического искусства. Престижное мероприятие проводится пятый год подряд, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В этом году фестиваль "Наурыз достарын шақырады" собрал именитые коллективы из Татарстана, Башкортостана, Узбекистана, Кыргызстана и разных регионов Казахстана.

"Это большой и яркий праздник танца, у него и название такое: "Наурыз приглашает друзей". Это фестиваль, где люди могут обменяться творческими идеями, происходит взаимообмен, и дети заряжают друг друга вдохновением. Проводится он в преддверии Наурыза, в День национальных видов спорта. Поэтому символично, что здесь коллективы покажут свои национальные танцы", - сообщили в Управлении образования региона.

Гости из Казани - студия эстрадного танца "Изумрудный город" - привезли на фестиваль три номера. Два из них - это стилизация татарского танца, а третий - исконно национальный. Коллектив в Костанай приезжает уже во второй раз. И каждый раз руководство казанской делегации отмечает профессионализм казахстанских танцоров.

"Нас объединяет, что и в Татарстане, и Казахстане сильно развито хореографическое направление в хорошем смысле этого слова. Костанай небольшой город, но мы успели заметить, что здесь очень много танцующих детей и студий. Хореография поставлена грамотно и профессионально. А костюмы артистов заслуживают самых высоких похвал", - поделился впечатлением один из руководителей коллектива Айрат Калимулин.

Из Башкортостана приехал именитый танцевальный коллектив "Солнышко". Руководитель Гузель Ишмакова говорит, что Башкортостан и Казахстан похожи в своей многонациональности. А потому важно изучать народные танцы.

"Влияние современной эстрады сказывается, но интерес детей к национальным танцам большой. Поэтому мы и стараемся сохранить эту хореографию, чтобы дети помнили свои корни", - говорит Гузель Ишмакова.

За пять лет на сцене фестиваля танцевали более 80 коллективов из 10 стран, это свыше 1 000 танцоров.

Фото автора.