Самому молодому казахстанскому акиму 41 год - статистика

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В Казахстане вычислили средний возраст акимов регионов - на 17 января 2023 года он составил 52,7 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Самый возрастной аким страны, Даниал Кенжетаевич Ахметов, возглавляет Восточно-Казахстанскую область. Возраст акима составляет 68,6 года. На второй и третьей строчках оказались Бейбит Оксикбаевич Исабаев (60,1 года), который возглавляет новообразованную Жетысускую область, и Ералы Лукпанович Тугжанов (59,7 года), аким Актюбинской области.

Самый молодой региональный аким — Мурат Дуйсенбекович Айтенов (41,2 года), он возглавляет город республиканского значения Шымкент. Среди наиболее молодых также аким Атырауской области Серик Жамбулович Шапкенов (43,5 года) и аким Павлодарской области Асаин Куандыкович Байханов (44,1 года), отмечает портал.