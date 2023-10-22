Самолёты АН-2 предлагают применять для тушения природных пожаров в Жамбылской области

Применять самолёты Ан-2 с современным водосбрасывающим устройством для тушения природных пожаров в стране предлагает Дмитрий Веретков из Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Новый метод борьбы с огнём в труднодоступной местности пилот перенял у коллег из Польши. Теперь использует его в своей работе. Несколько лет назад мужчина открыл компанию по оказанию авиауслуг и трудоустроил 20 человек.

Дмитрий Веретков – пилот с 20-летним стажем. За его плечами более 7 тысяч часов полётов. Говорит, что в авиацию влюблен еще с детства. Постоянно наблюдал за работой своего отца-пилота, поэтому пошёл по его стопам. Несколько лет назад по "Дорожной карте бизнеса" мужчина закупил 7 самолётов Ан-2.

Половина – с современным водосбрасывающим устройством для тушения природных пожаров. Этот способ пилот перенял у польских коллег и пытается масштабировать в нашей стране.

"Министерство сейчас рассматривает наши предложения. Возможно, они будут поддержаны. Но метод очень эффективный. В этом году мы потушили пожар в горах Жамбылской области в Меркенском районе на высоте 1200 метров. Самолёт может заправляться около самого пожара, то есть время на подлёт к месту пожара ему не требуется. Самолёт Ан-2 очень манёвренный и может точечно, куда нужно, сбрасывать воду на очень низкой высоте", – говорит Дмитрий Веретков.

Самолёт Ан-2 оснащён современным водосбрасывающим устройством. С его помощью можно сбрасывать полторы тонны воды при тушении природных пожаров. Таких самолётов с уникальным оборудованием в Жамбылской области – четыре, и больше нигде в Казахстане нет.

За несколько лет работы компании Дмитрий трудоустроил 20 человек. Большая часть – молодые специалисты. Признается, что с авиационными кадрами вопрос решили. Теперь решают нехватку техников.

"Именно пилотом очень сложно устроиться, так как требования очень высокие: и стаж, и налёт часов. Но мне повезло. Потому что не каждый директор позволит молодого специалиста, именно пилота", – отмечает пилот Владимир Фикс.

На самолётах Ан-2 обрабатывают поля от саранчи, охраняют леса и выполняют вызовы санавиации. Зачастую перевозят сложных пациентов из отдалённых районов.

"Был случай – в Акбакае взрыв произошел, и нам надо было срочно поднять самолёт и на месте оказать помощь, транспортировать в областной центр. Троих мы вывезли. Конечно, они кислородозависимые были. Всех троих спасли", — рассказал заведующий медицинской авиацией Асембек Халимбетов.

Как отмечает начальник управления ДЧС Жамбылской области Максат Акимбаев, Авиатехникой, вертолётом и самолётом, ежедневно в течение всего пожароопасного периода проводились облёты на территории гослесфонда на площади более 3 млн гектаров земли. Также акиматом области выделено 48 млн тенге для проведения облёта "Казавиаспас".

В этом году в регионе произошло 48 природных пожаров. В нескольких случаях, а именно в горной местности, с огнём боролись при помощи авиатехники. К слову, в стране при тушении таких пожаров используют только вертолеты, но можно применять и Ан-2 с современным оборудованием для тушения огня, резюмировали местные пилоты.