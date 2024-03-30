Самолет со спасателями вылетел из Алматы в Актюбинскую область

В Актюбинскую область вылетела дополнительная группировка спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда города Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Личный состав направляют для ликвидации последствий паводков. С целью выполнения спасательных задач с собой сотрудники РОСО вяли резиновые и моторные лодки, альпинистское снаряжение, а также средства жизнеобеспечения.

В МЧС рассказали, что республиканский оперативный штаб по ликвидации последствий паводков ведет кооррдинацию специальной операции по поставке гуманитарной помощи в село Берсиева Актюбинской области. Продукты питания, предметы гигиены, а также необходимая одежда и одеяла будут доставлены по воздуху.

"Кроме того, в этот населенный пункт прибудут долнительные силы, а именно группа спасателей РОСО МЧС РК и психологи. Ранее в это село было эвакуировано 380 человек, из них 160 дети. Отметим, граждан планируют переправить в специально подготовленный эвакуационный пункт района Уил", - отмечается в сообщении МЧС РК.

По информации МЧС, в Айтекебийском районе Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины.

"Силами ДЧС 149 человек были заблаговременно эвакуированы из 45 частных жилых домов села Талдысай и из села Жургенова. В 21.40 прорвало плотину и вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенева. Силами местных исполнительных органов начата эвакуация жителей с данных сел. Самоэвакуирован 251 человек, из них 87 детей", - рассказали в МЧС.

Ранее в акимате Актюбинской области сообщили, что в село имени Берсиева Уилского района из Актобе вылетают три вертолета, загруженные гуманитарной помощью - продуктами, предметами гигиены, одеждой и одеялами.