Три вертолёта с гуманитарной помощью направят в село им. Берсиева из Актобе
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В село имени Берсиева Уилского района из Актобе вылетают три вертолета, загруженных гуманитарной помощью - продуктами, предметами гигиены, одеждой и одеялами, передаёт BaigeNews.kz.
Кроме того, с гуманитарной помощью прибудет группа специалистов для оказания помощи жителям подтопленного талыми водами села.
На бортах вертолётов Ми-8 находится группа спасателей, состоящая из пилотов ВИСВО, медицинских работников, психологов.
"В школе населённого пункта временно размещены 356 человек, 94 из них – дети. Нуждающихся в экстренной медицинской помощи нет. Организацию питания взяла на себя сельский предприниматель Назгуль Ешпанова", - сообщили в акимате Актюбинской области.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что вертолёт не смог приземлиться и эвакуировать жителей села в Актюбинской области.
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