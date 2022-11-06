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скриншот с видео Сегодня, 12:53
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Фото: скриншот с видео

Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком

У девушки 16,8 миллиона подписчиков.

23-летняя Ливанка Абир аль-Сагир прославилась в соцсетях благодаря сочным и колоритным видеороликам о приготовлении блюд национальной кухни. На этот раз она удивила TikTok настоящим казахским бешпармаком, передаёт BaigeNews.kz.

Подписчики называют шеф-повара Абир аль-Сагир "Наша арабская принцесса". Сегодня у популярной фудблогерши 16,8 миллиона подписчиков в TikTok, почти столько же в Instagram  и 497 тысяч на YouTube.

@abir.sag Replying to @Flurry kazakh beshbarmak 🇰🇿 #kazakhstan #🇰🇿 #beshbarmak #abirzkitchen ♬ original sound - Abir el saghir

 

Секрет успеха её роликов не только в "правильности" старинных рецептов, но и в красоте приготовления. Абир аль-Сагир тщательно готовится к съёмкам каждого ролика, подбирает подходящую национальную музыку и сервирует стол в соответствии с национальными традициями.

В ролике про бешпармак она использовала мелодию домбры, а в конце даже украсила блюдо миниатюрным казахстанский флагом.

Казахстанские подписчики и представители диапоры по всему миру были в восторге от искусства шеф-повара. Некоторые, правда, писали, что в бешпармаке "арабской принцессы" не хватает казы и картофеля. Другие, наоборот удивлялись правильности рецепта.

"То самое чувство, когда она даже приготовила беш правильно, при этом некоторые из наших умудряются делать из беша — чуть ли не лагман", — написала одна из поклонниц шеф-повара.

"Огромное спасибо, наша кухня и мелодия, флаг дополнили. Ощутила себя у вас, как у себя дома", — похвалила другая подписчица.

"Самое вкусно блюдо в мире. Наш беш! Любовь на веки!", — отметила третья.

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#национальная кухня
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:53
460
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