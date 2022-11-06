Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком

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У девушки 16,8 миллиона подписчиков.

23-летняя Ливанка Абир аль-Сагир прославилась в соцсетях благодаря сочным и колоритным видеороликам о приготовлении блюд национальной кухни. На этот раз она удивила TikTok настоящим казахским бешпармаком, передаёт BaigeNews.kz.

Подписчики называют шеф-повара Абир аль-Сагир "Наша арабская принцесса". Сегодня у популярной фудблогерши 16,8 миллиона подписчиков в TikTok, почти столько же в Instagram и 497 тысяч на YouTube.

Секрет успеха её роликов не только в "правильности" старинных рецептов, но и в красоте приготовления. Абир аль-Сагир тщательно готовится к съёмкам каждого ролика, подбирает подходящую национальную музыку и сервирует стол в соответствии с национальными традициями.

В ролике про бешпармак она использовала мелодию домбры, а в конце даже украсила блюдо миниатюрным казахстанский флагом.

Казахстанские подписчики и представители диапоры по всему миру были в восторге от искусства шеф-повара. Некоторые, правда, писали, что в бешпармаке "арабской принцессы" не хватает казы и картофеля. Другие, наоборот удивлялись правильности рецепта.