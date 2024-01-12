Салоны автобусов предложили оборудовать "тревожной кнопкой" в Алматы
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Разместить в салонах автобусов и троллейбусов "тревожные кнопки" предложили алматинские полицейские. Вопрос правоохранители подняли на встрече с представителями транспортных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
В случае ЧП сигнал сразу же поступит на канал "102".
Кроме этого, по мнению полицейских, для обеспечения безопасности водителей и пассажиров необходимо полностью обновить камеры видеонаблюдения в автобусах.
Напомним, 22 декабря в Алматы пассажир автобуса ударил женщину водителя автобуса. Она потеряла сознание. Неуправляемый автобус протаранил несколько автомобилей и сбил людей. Трое погибли.
"Тревожная кнопка", считают в полиции, поможет предотвратить подобные инциденты. Представители компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, обещали рассмотреть предложение.