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instagram/altynbekova_20 Вчера, 01:47
1317
Вчера, 01:47
1317
Фото: instagram/altynbekova_20

Сабина Алтынбекова вернулась в Казахстан

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова вернулась на родину, передаёт BaigeNews.kz

Спортсменка сообщила в Instagram, что ближайшие полгода проведет в Казахстане.

"Для тех, кто пропустил пост, мы стали чемпионами арабской лиги. И полгода я буду находиться в Казахстане", — написала Алтынбекова.

Ранее Сабина Алтынбекова с новым клубом выиграла чемпионат ОАЭ.

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Вчера, 01:47
1317
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