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Лента новостей

instagram.com/altynbekova_20 Сегодня, 23:13
145
Сегодня, 23:13
145
Фото: instagram.com/altynbekova_20

Сабина Алтынбекова выиграла чемпионат ОАЭ с новым клубом

Клуб казахстанской волейболистки Сабины Алтынбековой "Аль-Васл" из ОАЭ выиграл национальный чемпионат, передаёт BaigeNews.kz со сссылкой на Vesti.kz.

В решающей встрече "Аль-Васл" обыграл "Шарджу" - 3:1.

"Ну что, довольные и счастливые, мы это сделали - первое место", - заявила Алтынбекова.

Напомним, что Алтынбекова после некоторого перерыва в карьере в начале года перешла в "Аль-Васл".

Казахстанка в начале 2021 года должна была вернуться в клуб "Аль-Васл" из ОАЭ, цвета которого она защищала с декабря 2019-го по июнь 2020-го. Казахстанка также переходила в итальянскую "Казерту", но не смогла дебютировать там из-за финансовых проблем команды. Затем с началом пандемии Алтынбекова осталась без клуба.

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#Сабина Алтынбекова #волейбол #ОАЭ #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:13
145
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