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Сегодня, 23:13
145
145Фото: instagram.com/altynbekova_20
Сабина Алтынбекова выиграла чемпионат ОАЭ с новым клубом
В решающей встрече "Аль-Васл" обыграл "Шарджу" - 3:1.
"Ну что, довольные и счастливые, мы это сделали - первое место", - заявила Алтынбекова.
Напомним, что Алтынбекова после некоторого перерыва в карьере в начале года перешла в "Аль-Васл".
Казахстанка в начале 2021 года должна была вернуться в клуб "Аль-Васл" из ОАЭ, цвета которого она защищала с декабря 2019-го по июнь 2020-го. Казахстанка также переходила в итальянскую "Казерту", но не смогла дебютировать там из-за финансовых проблем команды. Затем с началом пандемии Алтынбекова осталась без клуба.
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