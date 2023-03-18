Сабина Алтынбекова выиграла чемпионат ОАЭ с новым клубом

В решающей встрече "Аль-Васл" обыграл "Шарджу" - 3:1.

"Ну что, довольные и счастливые, мы это сделали - первое место", - заявила Алтынбекова.

Напомним, что Алтынбекова после некоторого перерыва в карьере в начале года перешла в "Аль-Васл".

Казахстанка в начале 2021 года должна была вернуться в клуб "Аль-Васл" из ОАЭ, цвета которого она защищала с декабря 2019-го по июнь 2020-го. Казахстанка также переходила в итальянскую "Казерту", но не смогла дебютировать там из-за финансовых проблем команды. Затем с началом пандемии Алтынбекова осталась без клуба.