Сабина Алтынбекова прокомментировала слухи о своём богатстве

Фото: instagram.com/altynbekova_20

Казахстанка Сабина Алтынбекова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что она входит в топ-20 самых богатых волейболисток мира, передаёт BaigeNews.kz.

"Проснулась и увидела себя в списке "топ-20 самых богатых волейболистов мира". Не перестаю удивляться, как другие любят строить свои предположения о моей жизни и дают этому слишком много внимания. А по факту я просто занимаюсь любимым делом, и это приносит мне доход. Пока я работаю, кто-то считает мои деньги и пишет про это в соцсетях. Сегодня с утра прямо улыбнуло, хотя не очень такое люблю", - написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Ранее турецкий сайт Milliyet со ссылкой на другие источники сообщил, что Алтынбекова занимает 11 место в рейтинге. Её состояние якобы составляет 4,7 миллиона долларов.