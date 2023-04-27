Сабина Алтынбекова попала в список самых богатых волейболисток мира

Фото: vesti.kz

Турецкий сайт Milliyet со ссылкой на другие источники представил топ-20 самых богатых волейболисток мира. В этом рейтинге нашлось место и популярной казахстанке Сабине Алтынбековой. Она расположилась на 11-м месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Отмечается, что были учтены суммы, полученные от клубов, спонсорских доходов и инвестиций в недвижимость.

Топ-20 выглядит так:

Клара Перич/1,8 миллиона долларов Изабель Хок/2,1 миллиона долларов Келси Робинсон/2,9 миллиона долларов Саори Кимура/3,2 миллиона долларов Тияна Бошкович/3,4 миллиона долларов Джордан Куинн Ларсон/3,7 миллиона долларов Зехра Гюнеш/4 миллиона долларов Эбрар Каракурт/4,2 миллиона долларов Наталия Гончарова/4,4 миллиона долларов Сабина Алтынбекова/4,7 миллиона долларов Саманта Брисио Рамос/4,7 миллиона долларов Бренда Кастильо/6 миллионов долларов Фабиана Клаудино/6,9 миллиона долларов Ким Ен Кен/7 миллионов долларов Юлия Герасимова/7 миллионов долларов Паола Эгону/7,3 миллиона долларов Таиса Дахер Паллези/7,7 миллиона долларов Габриэла Гимараес/8,8 миллиона долларов Жаклин Карвальо/9,1 миллиона долларов Шела Кастро/12 миллионов долларов

Напомним, что Алтынбекова выступает за "Аль-Васл" из ОАЭ, этот клуб стал победителем национального чемпионата.