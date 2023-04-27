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  • Сабина Алтынбекова попала в список самых богатых волейболисток мира
vesti.kz Вчера, 15:30
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Вчера, 15:30
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Фото: vesti.kz

Сабина Алтынбекова попала в список самых богатых волейболисток мира

Турецкий сайт Milliyet со ссылкой на другие источники представил топ-20 самых богатых волейболисток мира. В этом рейтинге нашлось место и популярной казахстанке Сабине Алтынбековой. Она расположилась на 11-м месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Отмечается, что были учтены суммы, полученные от клубов, спонсорских доходов и инвестиций в недвижимость.

Топ-20 выглядит так:

  1. Клара Перич/1,8 миллиона долларов
  2. Изабель Хок/2,1 миллиона долларов
  3. Келси Робинсон/2,9 миллиона долларов
  4. Саори Кимура/3,2 миллиона долларов
  5. Тияна Бошкович/3,4 миллиона долларов
  6. Джордан Куинн Ларсон/3,7 миллиона долларов
  7. Зехра Гюнеш/4 миллиона долларов
  8. Эбрар Каракурт/4,2 миллиона долларов
  9. Наталия Гончарова/4,4 миллиона долларов
  10. Сабина Алтынбекова/4,7 миллиона долларов
  11. Саманта Брисио Рамос/4,7 миллиона долларов
  12. Бренда Кастильо/6 миллионов долларов
  13. Фабиана Клаудино/6,9 миллиона долларов
  14. Ким Ен Кен/7 миллионов долларов
  15. Юлия Герасимова/7 миллионов долларов
  16. Паола Эгону/7,3 миллиона долларов
  17. Таиса Дахер Паллези/7,7 миллиона долларов
  18. Габриэла Гимараес/8,8 миллиона долларов
  19. Жаклин Карвальо/9,1 миллиона долларов
  20. Шела Кастро/12 миллионов долларов

Напомним, что Алтынбекова выступает за "Аль-Васл" из ОАЭ, этот клуб стал победителем национального чемпионата.

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Вчера, 15:30
995
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