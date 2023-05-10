Сабина Алтынбекова ответила на пикантный вопрос об измене

Фото: instagram / altynbekova_20

Известная волейболистка из Казахстана Сабина Алтынбекова в соцсетях ответила на вопрос об измене в отношениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я бы не простила, предательство — это выбор человека... и он его сделал", - заявила Алтынбекова, отвечая на вопрос подписчиков о том, простила бы она измену.

Ранее, Сабина Алтынбекова заявила, что в нынешнее время казахстанцам диплом не нужен.