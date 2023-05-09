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Instagram Сегодня, 19:25
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Сегодня, 19:25
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Фото: Instagram

В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова в своем Instagram рассказала, важно ли в наше время наличие диплома о высшем образовании, передаёт BaigeNews.kz.

Один из фолловеров спросил её: "Как думаете в наше время диплом важен или нет? Высшее образование?" На это Алтынбекова ответила: "Любое образование нужно. Но именно диплом - нет. Как показывает практика, сейчас многие молодые ребята отличные деньги зарабатывают онлайн и отлично себя чувствуют".

Напомним, недавно спортсменка рассказала, как повысить самооценку.

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Сегодня, 19:25
184
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