С помощью одного прокола костанайские врачи спасли пенсионерку с камнями в почках

Фото: t.me/DenMinPR

Врачи костанайской областной больницы начали удалять камни в почках с помощью небольшого прокола. После такой операции пациент восстанавливается за считаные дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Операцию под названием "чрезкожная перкутанная нефролитотрипсия" провели пенсионерке из села Октябрьское Карасусского района.

"Малоинвазивные операции, они же чрескожные методы лечения, разительно отличаются от обычных. Во-первых пациенту делают лишь небольшой разрез — пять-семь миллиметров, через который вводится нефроскоп. Осматривается чаше-лоханочная система — это внутренняя часть почки, в которой и образуется камень. Когда камень обнаружен, то его дробят там же с помощью лазера. После чего он выводится из почки. Делается это все под наркозом, и человек совершенно не чувствует боли. Врачи всё контролируют с помощью рентгена и УЗИ", — рассказали в Минздраве.

Сегодня в отделении урологии Костанайской областной больницы работают пять хирургов-урологов.

В год в отделении получают лечении свыше 700 человек. Половина из этих пациентов — с мочекаменной болезнью.

Ранее BaigeNews.kz рассказывал, как столичные врачи спасли девушку с гигантскими камнями в почках.

Фото: t.me/DenMinPR