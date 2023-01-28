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Пациентку с гигантскими камнями в почках спасли столичные врачи
Медики Городского центра урологии многопрофильной горбольницы №2 в Астане помогли вернуться к жизни пациентке, которая с 19 лет страдала мочекаменной болезнью. О страшном недуге многие могут даже не догадываться, в урологии такие операции остаются уникальными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Ранее девушка перенесла множество операций, но болезнь не отступала. Пациентка предварительно обращалась во многие урологические клиники для проведения оперативного лечения, однако ей отказывали из-за сложности клинического случая.
Девушка обратилась в городскую многопрофильную больницу №2, где ей предложили провести операцию — перкутанную нефролитотрипсию.
Эта операция уникальна тем, что она менее травматична и выполняется через сантиметровый разрез в поясничной области, где с помощью лазера удаляются камни почек.
Данной пациентке проведено эндоскопическое удаление камней почек с обеих сторон одномоментно.
"Хирургия коралловидных камней является "высшим пилотажем" в лечении мочекаменной болезни", — отметил руководитель Городского центра урологии Аскар Жашенов.
После проведённой операции состояние пациентки стало улучшаться, все показатели крови нормализовались, функции почек восстановлены.
"Практика показывает, сложные формы нефролитиаза, при отсутствии адекватного и своевременного лечения приводят к потере функционального состояния почек с исходом в терминальную почечную недостаточность и необходимостью подключения аппарата искусственной почки", — сообщил заместитель директора главного врача по хирургической части Юрий Пак.
Сейчас девушка чувствует себя хорошо, готовится к выписке на амбулаторное лечение под наблюдение поликлинической службы.
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