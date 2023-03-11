С подтопленных пастбищ Актюбинской области на лодках эвакуируют скот

Фото: ДЧС Актюбинской области

В Актюбинской области в безопасное место эвакуировали 122 голов скота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.

"На пульт 112 ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что в шести километрах от Алтыкарасуского сельского округа Темирского района в центре реки Уил остались лошади и коровы, принадлежащие хозяйству "Даулет".К месту вызова отправились спасатели, спецтехника и моторная лодка", — сообщили в ДЧС.

Благодаря оперативным действиям спасателей эвакуировано в безопасную зону 12 лошадей и 110 коров.

Напомним, несколько дней назад из-за резкого потепления до +7 градусов и обильных дождей, а также размыва дорог ряд сёл Актюбинской области оказались отрезанными от внешнего мира

Сообщалось, что переливы воды через дороги областного и районного значения произошли также в Атырауской и Кызылординской областях.