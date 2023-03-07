Паводки начались в трёх областях Казахстана

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Меры реагирования на паводковые ситуации в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях обсудили на совещании под председательством вице-премьер Романа Скляра с участием заместителей акимов регионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

7 марта из-за резкого повышения температуры воздуха, таяния снега и обильных осадков в регионах произошли переливы воды через дороги областного и районного значения.

"Акиматами оперативно приняты необходимые меры по укреплению дорожного полотна, отводу воды в пастбищные угодья и поймы. Для этого привлечены силы и техника служб ДЧС. На местах организовано круглосуточное дежурство. Угроза подтопления населённых пунктов отсутствует", - сообщили на совещании.

Мониторинг за паводковой ситуацией в остальных регионах находится на контроле правительства.