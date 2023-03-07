Из-за размыва дорог отрезаны от внешнего мира ряд сёл Актюбинской области

Фото: МЧС РК / иллюстративное фото

Две автодороги размыло в Актюбинской области после резкого потепления до +7 градусов и обильных дождей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Так, в ночь с 6 на 7 марта произошёл размыв на 63 километре автодороги Карауылкелды-Оймауыт в Байганинском районе. В результате отрезан прямой проезд к населённым пунктам Миялы, Оймауыт и Дияр. Восстановительные работы будут произведены при спаде уровня талых вод. Принимаются меры по обеспечению продовольственными товарами жителей сёл, организовано дежурство сотрудников местного акимата и полицейских.

Также утром 7 марта поступило сообщение о частичном размыве дороги перед въездом в село Ногайты Байганинского района, проезд в село пока невозможен. Ведутся работы по укреплению дорожного полотна. Магазины села работают в штатном режиме, имеются достаточные запасы продовольствия. Через населённый пункт проходит железная дорога, вблизи расположена станция Ногайты.

Ситуация находится на личном контроле акима области Ералы Тугжанова,отметили в акимате.

"С начала паводкового периода от жителей Актобе, а также нескольких районов области поступило 410 заявок, 381 из них уже отработана, по остальным работа продолжается. В Актобе за данный период отработано 280 заявок из 295 поступивших. В круглосуточном режиме на улицах города занято более 120 единиц техники", - сообщается в пресс-релизе.

В Актобе за сутки откачано более 16 тысяч кубометров воды, расчищено около двух километров арыков и каналов, завезено 42 кубометра инертных материалов. К аботе по откачке талых вод в регионе привлечены более 500 человек, 143 единицы техники и 33 мотопомпы.

Сообщалось, что переливы воды через дороги областного и районного значения произошли также в Атырауской и Кызылординской областях.