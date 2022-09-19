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С первого января начнётся легализация ввезённых до первого сентября в Казахстан автомобилей
В Комитете административной полиции МВД рассказали о легализации иностранных автомобилей, ввезённых в Казахстан из стран-участников Евразийского экономического союза до первого сентября 2022 года. "Очистить" свои машины владельцы иномарок смогут с первого января, когда начнут действовать разработанные поправки в Налоговый и Экологический кодексы, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно разработаннным поправкам в Экологический и Налоговый кодексы, казахстанцы будут оплачивать только сбор за первичную регистрацию в размере порядка 200-250 тысяч тенге. При этом все они при легализации будут освобождены от оплаты утильсбора.
Поправки в кодексы вступят в силу с января, поэтому легализация будет проводиться со следующего года. Уже сформированы списки автомобилей, ввезённых в страну с 2019 года до первого сентября 2022-ого их общее количество составило 121 829 машин. Напомним, автомобили, ввезённые позднее, под легализацию не подпадают и будут регистрироваться на общих основаниях.
"На сегодня МВД и другими государственными органами разрабатываются способы для максимально простой и понятной процедуры легализации автомобилей. Прорабатывается возможность подачи онлайн-заявления в полицию для легализации автомобилей. Будет организована работа контакт-центров полиции. Зарегистрированным автомобилям будут выдаваться обычные белые номера, каких-либо ограничений на распоряжение полиция накладывать не будет", - сообщили в МВД.
Автомобили, ввезённые не из стран ЕАЭС, не освобождаются от таможенных пошлин. Но для упрощения процедуры Министерством финансов также вырабатываются приемлемые механизмы таможенного декларирования. Соответствующее постановление Правительства будет принято после выработки всех условий проведения легализации.
В МВД напомнили, что под легализацию не попадут "криминальные" и нерастаможенные автомобили. Требований по возрасту и экологическому классу не будет.
"По остальным требованиям решение сейчас принимается с учётом национального и международного законодательства. Необходимо отметить, что даже с учётом введённого усиления ответственности по отдельным видам нарушений – никаких специальных рейдовых мероприятий по иностранным автомобилям полицией проводиться не будет. Поэтому информация, распространяемая в различных социальных сетях, по вопросам страхования или преследования автовладельцев является некорректной, отметили в службе и рекомендовали автовладельцам доверять официальной информации государственных органов", - заявили в МВД.
Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали какие автомобили не подпадут под легализацию:
- автомобили, находящиеся в розыске по криминальным учётам;
- имеющие юридические или судебные обременения;
- не снятые в установленном порядке с учёта в стране прежней регистрации;
- с правосторонним расположением органов управления;
- не прошедшие полную таможенную очистку, либо владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов.
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