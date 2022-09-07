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  • Какие автомобили не будут легализованы после Послания Токаева, рассказали в МВД
polisia.kz Сегодня, 12:11
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Фото: polisia.kz

Какие автомобили не будут легализованы после Послания Токаева, рассказали в МВД

В Министерстве внутренних дел рассказали, какие автомобили, ввезённые в Казахстан до первого сентября 2022 года, не будут легализованы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в МВД, сейчас уполномоченными государственными органами и организациями формируются поправки в законодательные акты, позволяющие гражданам провести легализацию ввезённых иностранных автомобилей на приемлемых для них условиях, а также вырабатываются механизмы её проведения.

Уже проработаны вопросы обмена информацией между органами внутренних дел, государственных доходов и национальной безопасности (Пограничная служба) по всем транспортным средствам, ввезённым (въехавшим) в Казахстан до первого сентября 2022 года. Сведения по таким автомобилям обобщаются МВД для исключения легализации авто, ввезённых после установленного срока.

Предварительно кроме автомобилей, ввезённых в Казахстан после первого сентября, под легализацию не подпадут:

  • автомобили, находящиеся в розыске по криминальным учётам
  • имеющие юридические или судебные обременения,
  • не снятые в установленном порядке с учёта в стране прежней регистрации,
  • с правосторонним расположением органов управления
  • не прошедшие полную таможенную очистку, либо владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов.

"Также информируем, что в целях исключения регистрации "криминального" автотранспорта информация по всем легализуемым автомобилям будет сверяться с правоохранительными и таможенными органами стран прежней регистрации", предупредили в МВД.

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#легализация #автомобиль #послание 2022 #Токаев
Сегодня, 12:11
41
Журналист

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