Какие автомобили не будут легализованы после Послания Токаева, рассказали в МВД

Фото: polisia.kz

В Министерстве внутренних дел рассказали, какие автомобили, ввезённые в Казахстан до первого сентября 2022 года, не будут легализованы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в МВД, сейчас уполномоченными государственными органами и организациями формируются поправки в законодательные акты, позволяющие гражданам провести легализацию ввезённых иностранных автомобилей на приемлемых для них условиях, а также вырабатываются механизмы её проведения.

Уже проработаны вопросы обмена информацией между органами внутренних дел, государственных доходов и национальной безопасности (Пограничная служба) по всем транспортным средствам, ввезённым (въехавшим) в Казахстан до первого сентября 2022 года. Сведения по таким автомобилям обобщаются МВД для исключения легализации авто, ввезённых после установленного срока.

Предварительно кроме автомобилей, ввезённых в Казахстан после первого сентября, под легализацию не подпадут:

автомобили, находящиеся в розыске по криминальным учётам

имеющие юридические или судебные обременения,

не снятые в установленном порядке с учёта в стране прежней регистрации,

с правосторонним расположением органов управления

не прошедшие полную таможенную очистку, либо владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов.