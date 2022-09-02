Сколько машин с временной регистрацией завезли в Казахстан с 2019 года

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С 2019 года по июль 2022 года в Казахстан из третьих стран временно ввезено 121 829 автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

В ведомстве напомнили, что временно ввезённые транспортные средства на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из третьих стран, являются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем (третьи страны – это страны, не входящие в состав ЕАЭС).

"Приобретать временно ввезённые транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенной очистки и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов. Срок временного ввоза - один год", – говорится в сообщении КГД.

Накануне президент в Послании народу Казахстана заявил о необходимости перекрытия нелегальных каналов ввоза машин в Казахстан.

"Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до первого сентября текущего года.

Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающим 200-250 тысяч тенге", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев уточнил, что данная мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную "очистку".

Напомним, на склады временного хранения за семь месяцев 2022 года были помещены 125 таких машин.