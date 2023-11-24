С мужчинами агрессорами должны работать психологи мужского пола – эксперт

На нехватку качественной психологической помощи в Казахстане пожаловался семейный психолог Ержан Мырзабаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Специалист считает, что гранты, которые выделяют неправительственным организациям на реализацию полезных общественных проектов, недостаточно велики, и при таких бюджетах практически невозможно привлекать профессионалов.

Ержан Мырзабаев заявил, что в Казахстане наблюдается острая нехватка психологов мужского пола.

"Представьте ситуацию. Мужчину, домашнего тирана, который держит в страхе всю семью, избивает жену, задерживает полиция и закрывает его в камеру на 15 суток. Как примерно выглядит психология в данный момент? Он зол на женщин, оказался за решёткой из-за жены. И тут к нему приходит женщина-психолог и начинает учить его жизни, проводить беседы о морали и так далее. О каком эффекте профилактической работы может идти речь в данной ситуации? Поэтому нам надо работать над развитием гендерно-ориентированной психологической службы", — пояснил эксперт.

Он также предложил выделить в отдельную категорию и общественно порицать госслужащих, которые привлекались по делам о семейно-бытовом насилии.