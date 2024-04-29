С 1 мая вводится полугодовой запрет на ввоз в Казахстан куриных яиц

Минсельхоз принял приказ, в соответствии с которым вводится запрет сроком на 6 месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию РК автомобильным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС, передаёт BaigeNews.kz.



К слову, запрет не распространяется на транзит яиц через территорию РК, а также их перемещение с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию РК.