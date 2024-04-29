С 1 мая вводится полугодовой запрет на ввоз в Казахстан куриных яиц
Сегодня, 08:53
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Сегодня, 08:53Сегодня, 08:53
508Фото: tochka.by
Минсельхоз принял приказ, в соответствии с которым вводится запрет сроком на 6 месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию РК автомобильным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС, передаёт BaigeNews.kz.
К слову, запрет не распространяется на транзит яиц через территорию РК, а также их перемещение с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию РК.
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