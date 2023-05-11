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Рысь попала в фотоловушку в Алматинской области Сегодня, 10:34
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Сегодня, 10:34
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Рысь попала в фотоловушку в Алматинской области

В Алматинской области рысь попала в фотоловушку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерство экологии и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что впервые за последние два года животное зафиксировала фотоловушка, установленная на участке горы Бугыты в Чарынском национальном парке.

"Эти хищники активны в основном ночью, перемещаются легко и бесшумно. Пятнистая шкура рыси помогает ей спрятаться среди деревьев, так как напоминает солнечные блики на земле. Атакуя свою жертву рысь способна прыгать на расстояние до 4 метров. За сутки взрослая особь способна преодолеть до 30 километров", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 10:34
317
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