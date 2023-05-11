Рысь попала в фотоловушку в Алматинской области

В Алматинской области рысь попала в фотоловушку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерство экологии и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что впервые за последние два года животное зафиксировала фотоловушка, установленная на участке горы Бугыты в Чарынском национальном парке.