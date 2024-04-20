Рыбакина впервые вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

В матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина одержала победу над 14-й ракеткой мира представительницей Италии Ясмине Паолини со счётом 6:3, 5:7, 6:3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Продолжительность матча составила 2 часа и 8 минут. За это время Елена выполнила семь подач навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из пятнадцати заработанных.

Следующей соперницей Елены станет победительница матча между Эммой Радукану из Великобритании и Игой Швёнтек из Польши.