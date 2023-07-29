Руководителям финансовой пирамиды вынесли приговор в Астане

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Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор создателю и руководителям финансовой пирамиды Antares, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда, потерпевшими признаны 33 жителя различных городов Казахстана.

Согласно материалам дела, с мая 2020 года по июль 2021 года создатель пирамиды и её руководители обманули казахстанцев более чем на 200 миллионов тенге. Схема обогащения в этом случае была классической: дивиденты первым вкладчикам выплачивались за счёт вложений следующих клиентов, собственных средств для этого подсудимые не привлекали.

"Вина осужденных доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями аудиторского отчета и экспертиз, договорами и другими документами, подтверждающими вложение потерпевшими денежных средств в финансовую пирамиду. Санкция ст.217 ч.3 п.2) УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет. Приговором суда Б. и И. признаны виновными в создании и руководство фин.пирамиды (ст.217 ч.3 п.2) УК). Б. осужден к 6 годам 6 месяцам, а И. осуждена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях", — сообщили в суде.

Уточняется также, что гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее главе финпирамиды Antares вынесли приговор в Костанайской области. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Однако исполнение наказания отсрочили на пять лет в связи с наличием трёх малолетних детей и беременности осужденной.