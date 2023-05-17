Главе финпирамиды Antares вынесли приговор в Костанайской области

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Организатор финансовой пирамиды "Antares" осуждена в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Факт организации деятельности финпирамиды был выявлен сотрудниками территориального Департамента АФМ.

"В 2021 году подсудимая руководила деятельностью структурного подразделения пирамиды "Antares", и в группе лиц, по предварительному сговору, привлекали граждан для вложения наличных денежных средств в иностранной валюте, вводя их в заблуждение о возможности получения ежедневной гарантированной прибыли. Указанными действиями 33 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму почти 50 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

Отметим, исполнение наказания отсрочено на пять лет в связи с наличием трёх малолетних детей и беременности осужденной.

Приговор не вступил в законную силу.