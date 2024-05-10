Руководитель АП назвал необходимые качества для государственных служащих

Руководитель администрации президента РК Айбек Дадебаев, выделил важные качества, необходимые для государственных служащих, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что занимать политическую должность или быть государственным служащим - это огромная ответственность и требует большого доверия.

Дадебаев сообщил, что кадровые изменения на государственном уровне - это долгосрочное решение, в котором учитываются деловые способности, знания и опыт кандидатов.

"Президент проводит кадровый отбор не на основе личных отношений, а на основе профессиональной квалификации и готовности верно служить стране. Если вы заметили, на политической службе нет фиксированного срока пребывания в должности или каких-либо гарантий. Туда в результате жестких требований отбираются квалифицированные люди, преданные своему делу. Как отметил глава государства, превращение Казахстана в передовую страну – это не просто лозунг, а конкретная цель. И, конечно же, здесь высока роль кадров", - Дадебаев

Также в интервью он указал, что политические служащие назначаются для выполнения масштабных задач, таких как удвоение объема национальной экономики к 2029 году, и их профессионализм является ключом к достижению стратегических целей.

Айбек Дадебаев отметил, что государственные служащие должны быть гибкими и конкурентоспособными в эпоху стремительного развития и постоянных изменений. Кадровые решения должны соответствовать текущим требованиям и задачам перед страной.

В ходе беседы глава администрации президента также высказался о важности борьбы с коррупцией, отметив, что это постоянный процесс, который требует цифровизации всех бизнес процессов и неотвратимого наказания нарушителей закона. Он подчеркнул, что закон будет одинаково суров для всех, кто совершил коррупционное преступление, независимо от должности.