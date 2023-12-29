Рост цен, новые китайские бренды и заводы: что ждет авторынок Казахстана в 2024 году

Множество автовладельцев и тех кто только планирует купить машину, интересует, как изменится ситуация на рынке в 2024 году. Ответить на этот вопрос непросто, учитывая, как стремительно развивается мировой автопром что, конечно же, влияет на цены. Подробнее о возможных изменениях на авторынке страны читайте в материале BaigeNews.kz.

Главный редактор журнала "За рулем" в Казахстане Алексей Алексеев считает, что в 2024 году в Казахстане появится несколько новых китайских автобрендов. Также в следующем году начнется официальная продажа электромобилей из Китая.

"К концу года запустят как минимум два автозавода по выпуску китайских автомобилей, это пять-шесть новых казахстанских моделей. После запуска заводов можно ожидать возобновления программы льготного кредитования, но это лишь мечты", - говорит эксперт.

Он отмечает, что в 2024 году продолжится тренд роста на продажи китайских автомобилей. Также ожидаются большие продажи Chevrolet, Kia, Hyundai и Toyota.

При этом в 2023 году упали продажи LADA и Renault. Это связано с тем, что были нарушены поставок обоих марок автомобилей, поясняет эксперт.

Что касается цен, то спрогнозировать их весьма трудно. В среднем за последний год автомобили в Казахстане подорожали на 10 процентов, отмечает Алексей Алексеев.

"Всё будет зависеть от экономической ситуации, а также от количества предложений. Высокий спрос может спровоцировать рост цен, но время дефицитов прошло, продажи будут расти, а цены если и вырастут, то незначительно. Обычно каждая новая модель автоматически дороже предшествующей в силу большего набора опций и усовершенствования узлов и агрегатов. Это больше влияет на цену, но с этим мы ничего сделать не можем, завод-производитель повышает отпускную цену, вот и всё", - сказал эксперт.

Подводя итоги года, Алексей Алексеев отмечает, что в 2023 году авторынок Казахстана установил абсолютный исторический рекорд продаж новых автомобилей у официальных дилеров. Это серьезная тенденция, которая может продолжиться и в 2024 году.

В целом 2023 год был богат на большие события в автомобильной сфере Казахстана, считает эксперт.

"Начато строительство сразу трех автомобильных заводов. На наш рынок зашло несколько новых китайских автобрендов, это сказалось на развитии отрасли и продажах. По итогам года сразу пять-щесть китайских моделей займут место в топ-10 по продажам. Это целый тренд, в 2024 году он продолжится".

При этом он добавляет, что выгодно приобрести автомобиль в Казахстане можно лишь за счет специальных предложений дилеров.

"К сожалению, все выгодные программы покупки нового автомобиля в Казахстане пока приостановлены. Остается "вылавливать" у дилеров акционные рекламные предложения, когда они временно снижают цены или включают специальные продукты продвижения.

Либо идти на вторичный рынок, там можно найти предложения "трехлеток" - это наиболее выгодный возраст автомобиля и для продажи, и для покупки. Многие как раз продают машину в этом возрасте: гарантия уже истекает, автомобиль в отличном состоянии. Самое время сменить его на новый. Кому-то же посчастливится купить машину и ездить в своё удовольствие", - заключил эксперт.