Россия на границе с Казахстаном развернула мобильные призывные пункты

Фото: Telegram / ruslan_bisenov

На территории России на границе с Казахстаном развернули мобильные призывные пункты, передаёт BaigeNews.kz.

Он установлен около пропускного пункта "Караузек" в Астраханской области, сообщил глава Красноярского района Руслан Бисенов в своём Telegram-канале.

"Около пропускного пункта "Караузек" на границе России с Республикой Казахстан развернули мобильный призывной пункт. ⠀

Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву. Тех, кто получил этот документ, из России не выпускают на основании указа президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ". Это касается не только жителей Красноярского района и Астраханской области. Повестки получают все россияне, которые состоят на воинском учёте", - написал Бисенов.

Также в Озинском районе Саратовской области РФ на границе с Казахстаном начал работу мобильный пункт военного комиссариата, сообщается в Telegram-канале "Время Саратовское Z".

28 сентября МВД сообщило, что после 21 сентября в Казахстан въехало порядка 100 тысяч россиян, из них 65% были транзитом и уже выехали из страны.

Между тем, по данным властей ЗКО, с 21 по 29 сентября на шести пограничных контрольно-пропускных пунктах на территории региона зарегистрирован въезд 49 464 граждан России.

Социальные сети пополняются роликами благодарности казахстанцам со стороны россиян. Какую помощь жители РК оказывают мигрантам и почему решили это делать, читайте здесь.

Корреспондент BaigeNews.kz посетила ЦОН Астаны, организованный специально для приезжих, и узнала мнение россиян о том, как их встретили в нашей стране