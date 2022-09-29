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baigenews.kz Сегодня, 18:49
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Фото: baigenews.kz

Что думают приезжие россияне о Казахстане - блиц-опрос

После объявленной в России частичной мобилизации в Казахстан въехало около 100 тысяч граждан этой страны. Казахстанцы удивляют приезжих своим гостеприимством. Им предлагают бесплатное жилье, помогают обустроиться, угощают чаем и баурсаками. В столичных ЦОНах волонтёры кормят россиян, которые стоят в очереди за получением временной регистрации, горячими обедами.

Корреспондент BaigeNews.kz посетила один из таких ЦОНов и узнала мнение россиян о том, как их встретили в нашей стране. 

Респонденты рассказали также о своих впечатлениях от Казахстана.

Подробнее в видеоматериале. 

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#россияне #блиц-опрос #мобилизация #ЦОН
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 18:49
1036
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