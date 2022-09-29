Что думают приезжие россияне о Казахстане - блиц-опрос

Фото: baigenews.kz

После объявленной в России частичной мобилизации в Казахстан въехало около 100 тысяч граждан этой страны. Казахстанцы удивляют приезжих своим гостеприимством. Им предлагают бесплатное жилье, помогают обустроиться, угощают чаем и баурсаками. В столичных ЦОНах волонтёры кормят россиян, которые стоят в очереди за получением временной регистрации, горячими обедами.

Корреспондент BaigeNews.kz посетила один из таких ЦОНов и узнала мнение россиян о том, как их встретили в нашей стране.

Респонденты рассказали также о своих впечатлениях от Казахстана.

Подробнее в видеоматериале.