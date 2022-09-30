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"Россияне шокированы гостеприимством Казахстана". Как казахстанцы помогают приезжим и бесплатно учат казахскому языку
Казахстанцы поразили россиян своим гостеприимством. Несмотря на то, что народ воспринял неоднозначно наплыв соседей, ведь подорожали арендное жильё и товары в магазинах, однако те, кто приехал, не остались без помощи. Социальные сети пополняются роликами благодарности казахстанцам за помощь и доброту. BaigeNews.kz решил поговорить с неравнодушными казахстанцами о том, какую помощь они оказывают и почему решили это делать.
"Казахстан — та страна, в которой хочется остаться именно из-за людей"
Некоторые из тех, кто помогает, не спали уже несколько суток, потому что постоянно заняты размещением россиян, предоставлением им ночлега. К примеру, Айша Кадарбаева и её подруги. Помощь они оказывают не от какой-то волонтёрской организации, а сами, своими силами.
"Мы все — российские казашки, приехали в Казахстан лет пять назад из Тюмени. У нас там и родные, братья, друзья, которым начали приходить повестки. Когда пошёл поток, мы даже не могли подумать о том, что не будем помогать. И как-то так пошло, что я начала в Instagram активно писать, чем могу помочь. У меня языковая школа, и я готова была бесплатно там застелить матрасы и заселять людей. Люди начали это пересылать и очень многие стали приезжать. Сначала мы их расселяли как могли, в кинорумах, школе английского языка. Потом договорились с общежитием на 250 мест и туда сейчас заселяем людей. К нам приезжают разные ребята, много представителей малых народов, якуты, буряты, татары, таджики. На сегодня удалось помочь с жильём около 200 людям, они приходят каждую минуту, мы их заселяем. Помимо этого, мы помогаем найти квартиры на съём, работу. В этом помогли уже 50 россиянам. Но сейчас они больше всего нуждаются в крыше над головой", — рассказывает Айша Кадарбаева.
Фото Айшы Кадарбаевой
Многие, из тех, кто приехал, пока сами не знают, что будут делать дальше и останутся ли в Казахстане.
"Есть те, кто хочет остаться, потому что они шокированы нашим гостеприимством, добротой. Все очень позитивно отзываются о Казахстане. Многие говорят, что это, оказывается, та страна, в которой хочется остаться именно из-за людей", — делится Айша Кадарбаева.
Фото Айшы Кадарбаевой
Сейчас многие хотят просто выжить и готовы работать за небольшие деньги. Девушка считает, что приехавшие россияне — не те, кто будет сидеть на шее у государства.
"Это всё молодые ребята с опытом работы, образованием, навыками. Самые разные специальности. Много айтишников, бортпроводники, инженеры, учёные, очень много творческих людей — потому что из Санкт-Петербурга, Москвы, возраст — 21–24 года. Допустим, есть ребята, которые собираются организовывать творческие сообщества по городам в Казахстане. У них классный опыт был в России, сейчас они готовы применить его здесь. Бармены, не простые, а те, кто знаком с молекулярной кухней. Очень ценные кадры приезжают. Я сама как владелец языковой школы понимаю, насколько силён в Казахстане кадровый голод. А тут приезжают люди, готовые работать. Казахстанцы беспокоятся, что россияне будут занимать их рабочие места, но работы полно и её хватит всем. Мне наперебой пишет огромное число компаний со списками, в ком они нуждаются", — говорит Айша Кадарбаева.
Фото Айшы Кадарбаевой
"Нет денег — на, деньги и ночлег!"
Руководитель группы трейдерской компаний Ильяр Интизамов открыл центр поддержки для граждан России, где всю помощь оказывает бесплатно.
"Это защищает наших соседей от мошенников, всяких уличных проходимцев, которые пытаются заработать на этой войне. Это неправильно. Я их консультирую, что дешевле, что нет, как правильно оформить договоры аренды квартиры, где можно эту квартиру подешевле снять, стоимость. Помогаю с ночлегом, они ночуют у меня в офисе, у соседей, с едой помогаю. Я заказал три автобуса на свои деньги с пограничного Петухово, бесплатно забираю и отвожу их до Астаны, Кокшетау, кого-то по пути оставляю. Кто-то говорит — "Нет денег", я говорю: — "На деньги, вот ночлег, ложись". Даю всё, что им нужно. Люди бегут оттого, что не хотят убивать своими руками граждан другой страны. Не хотят марать руки кровью. У меня дома живут украинцы, россияне. У меня большой дом и там очень весело, по пятницам гуляют вместе. Не делятся на россиян и украинцев", — признаётся Ильяр Интизамов.
Фото Ильяра Интизамова
В день к нему поступает до пяти тысяч звонков. Более 2,5 тысячи россиян уже получили помощь.
"Нет плохой нации, есть плохие люди. Я на это смотрю через призму человечности и ислама, где говорится, что Всевышний проверит народ голодом и холодом, и те, кто ему поможет, окажется в раю", — сказал Ильяр Интизамов.
"Я представляю, как тяжело людям с детьми в такой ситуации"
Житель столицы Виталий помогает россиянам, которые приехали в Казахстан с детьми.
"В основном я хотел помогать людям с маленькими детьми, кому тяжело. У меня просто у самого ребёнок четырёхлетний. Я представляю как тяжело людям с детьми сейчас в этой ситуации. Одно дело взрослые мужчины, которые могут как-то о себе позаботиться, другое дело семья. И я как отец представляю, как сложно мужчине, от которого зависят и жена, и ребёнок, и он чувствует себя абсолютно беспомощным в данной ситуации. Из этих альтруистических побуждений хотел как-то помочь", — признаётся мужчина.
За одно утро он уже пристроил три семьи с маленькими детьми.
"Не знаю, как так получилось, но мне пишут не только те, кому нужна помощь, но и те, кто её хотят оказать. Сегодня весь день я занят тем, что связываю тех, кому нужна помощь, с теми, кто готов помочь. Я как человек, который родился и вырос здесь, не в первом поколении, удивлён в хорошем смысле, что наши люди оказались такими открытыми, сердобольными, отзывчивыми. Не то чтобы я сомневался, но в очередной раз убедился, что Казахстан — самая гостеприимная страна, которая только может быть", — отмечает Виталий.
"Пытались дать мне деньги, я сказал: "Ребят, вы чё, не нужно"
Предприниматель из Караганды Ержан Акимбеков тоже бросил клич о том, что может помочь с размещением в городе. Он уже встретил в своём доме двух парней.
"Обратились ребята из Казани, проездом были в Караганде. Я скинул им адрес. Они тут поели, помылись в бане, поспали и дальше поехали. Люди в чужой стране, не знают законов. Поэтому решил помочь. Без проблем готов помогать и другим, кто обратиться", — сказал Ержан Акимбеков.
Его гости тоже были удивлены такому радушию казахстанцев.
"Они были очень благодарны, пытались мне деньги дать. Я сказал: "Ребят, вы чё, не нужно". Они очень сильно благодарили. Мы пообщались часа два с ними. Они говорят, что природа у нас совсем другая. Они, как я понял, заезжали через костанайскую границу. Понравились им наши леса, степи, дороги очень понравились. Говорят, что у нас нет такого большого количества фур, как у них. У них единственая неприятная была ситуация на дороге, наши доблестные стражи порядка вымогали, пришлось им заплатить", — сказал Ержан Акимбеков.
Бесплатное обучение казахскому языку
Бекарсы Жадыгер решил помочь россиянам в другом — в изучении казахского языка. Мужчина — владелец языковой школы в Астане.
Бекарыс Жадыгер
"В этой ситуации можно дать ещё больший охват казахскому языку. Хотел, чтобы они хотя бы базовые вещи знали — как поздороваться, попросить о помощи. Наш образовательный центр находится в Астане. Я со своими преподавателями пообщался, они все "за". Можем в неделю два-три раза по часу 20-30 человек обучать бесплатно. Так как аудитория на такое количество рассчитана. Было бы круто, если бы казахский язык знали больше людей. Некоторые уже писали, уточняли время и место", — рассказал Бекарыс Жадыгер.
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